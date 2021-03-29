Электронный запрос котировок будет проводиться по-новому

С 1 апреля электронный запрос котировок будет проводиться по-новому. С 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. увеличивается предельное значение начальной (максимальной) цены контракта, при котором заказчики вправе проводить закупки путем проведения запросов котировок в электронной форме.

Годовой объем таких закупок не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика, при этом исключается ограничение годового объема закупок, который в настоящее время не должен превышать 100 млн. руб.

Заказчик будет вправе отменить запрос котировок не позднее, чем за 1 час до окончания срока подачи заявок на участие в нем. Сейчас этот срок составляет 2 дня.

Кроме того, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Вносить изменения в извещение будет нельзя.

Продление срока подачи заявок при признании запроса котировок несостоявшимся не предусмотрено. Соответственно, если запрос котировок будет признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или отклонения всех заявок, заказчик сразу может осуществить новую закупку.

Новый порядок проведения электронного запроса котировок не содержит положений об изменении и отзыве заявок.

Формирование и размещение протокола разногласий при подписании контракта по итогам запроса котировок не допускаются.