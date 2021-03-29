«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области

«Газпром межрегионгаз» запустил новую технологическую платформу биллинга в Самарской области. Теперь абоненты из числа физических лиц смогут в режиме онлайн отслеживать в «Личном кабинете» показания счётчиков газа, оплачивать счета, следить за статусом платежей, а также получать необходимые документы и ответы на обращения.

«Система биллинга — ключевой инструмент цифровизации газовой отрасли, созданный для эффективного взаимодействия абонента с газовой компанией. Новая платформа позволила нам почти в десять раз увеличить скорость обработки данных. Что особенно важно в период пандемии, у клиентов нет необходимости посещать абонентские офисы, ведь все услуги оказываются онлайн», — рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Новая биллинговая платформа интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ) и интеллектуальной системой учёта газа Межрегионгаз, построенной на базе Единого пульта управления. Это позволило компании уже в 2020 году полностью автоматизировать технологический цикл биллинга для абонентов, у которых установлены «умные счётчики».

«При проектировании биллинговой системы мы акцентировали внимание на создании клиентоориентированного сервиса в концепции „единого цифрового окна“. На новую платформу можно зайти с любого устройства — „Личный кабинет“ доступен и в WEB-версии, и в виде мобильного приложения. Кроме того, механизм оплаты стал максимально удобным для клиентов. Теперь пользователи могут оплачивать потреблённый газ всеми доступными способами: в том числе пластиковой картой и через виртуальные системы оплаты. Возможность платить за газ так же просто, как за услуги сотовой связи, сделает сервис более удобным для абонентов и повысит собираемость платежей», — отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) Михаил Константинов.

До конца 2021 года «Газпром межрегионгаз» планирует перевести на платформу биллинга более 10 млн абонентов из ряда регионов России.

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