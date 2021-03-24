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    Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН

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    16 марта 2021 года состоялось совещание между представителями Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ. В рамках встречи обсуждались возможности долгосрочного сотрудничества по проекту «Технология ЕНН», были намечены дальнейшие шаги по его реализации.

    Также на совещании был подписан договор оцифровки и присвоения ЕНН члена Союза АПК «Возрождение» ООО «ТД Богашевская продовольственная компания».

    Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ. Описание характеристик продукции формируется строго на основе нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.). Технология ЕНН позволяет решать такие проблемы как автоматизация бизнес-процессов предприятия, поиск аналогов продукции по заданным характеристикам, автоматизированная оценка конкурентоспособности продукции и другие задачи по унификации.

    Функционал широко применяется в планировании и проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, проектировании, подборе аналогов оборудования, взаимодействии с государственными органами.

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