Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН

16 марта 2021 года состоялось совещание между представителями Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ. В рамках встречи обсуждались возможности долгосрочного сотрудничества по проекту «Технология ЕНН», были намечены дальнейшие шаги по его реализации.

Также на совещании был подписан договор оцифровки и присвоения ЕНН члена Союза АПК «Возрождение» ООО «ТД Богашевская продовольственная компания».

Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ. Описание характеристик продукции формируется строго на основе нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.). Технология ЕНН позволяет решать такие проблемы как автоматизация бизнес-процессов предприятия, поиск аналогов продукции по заданным характеристикам, автоматизированная оценка конкурентоспособности продукции и другие задачи по унификации.

Функционал широко применяется в планировании и проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, проектировании, подборе аналогов оборудования, взаимодействии с государственными органами.