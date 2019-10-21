В России могут ввести универсальную предквалификацию для участников госзакупок

Министерство финансов РФ предлагает ввести универсальную предквалификацию для участников госзакупок. Соответствующее предложение министерство включило в осенний оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяны Демидовой, при сокращении числа видов закупочных процедур необходимо обеспечить защиту заказчиков от срывов закупок и создать условия для участия в них ответственных поставщиков. Для этого предлагается ввести универсальную предквалификацию, под которой Минфин подразумевает наличие опыта по исполнению любого госконтракта. «Если такой опыт у компании есть, то это означает, что участник знаком с контрактной системой, имеет представление, как она работает, какие обязательства необходимо выполнить, какая накладывается ответственность и какие штрафные санкции могут наступать в случае их неисполнения», — отметила Демидова.

Новую норму предлагается распространить на закупки объемом от 20 млн руб.

Демидова отметила, что введение универсальной предквалификации может послужить основанием для пересмотра правительственного постановления о специальной предквалификации участников закупок в отдельных областях, например, в строительстве.