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    Процесс проведения госзакупок полностью автоматизируют

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    Министерство финансов РФ предлагает автоматизировать весь процесс проведения госзакупок. Соответствующие нормы включены в осенний оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, пишет «Интерфакс».

    По словам руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяны Демидовой, на данный момент некоторые  процедуры уже автоматизированы, но значительная часть процесса закупок остается бумажной, к примеру, контракты формируются в виде текстового файла, также обмен претензионными документами, документами об исполнении контракта происходит в бумажной форме. Поправки также предусматривают автоматизацию других связанных с проведением закупки процессов. В том числе, введение электронного актирования — подписание акта о приемке только в электронной форме.

    Некоторые работы по автоматизации процессов при госзакупках уже ведутся. В начале года Федеральное Казначейство начало прорабатывать вопрос электронного актирования в госзакупках и в июле запустило пилотный проект по использованию участниками закупок электронного акта приемки. В 2020 г. ведомство планирует ввести полноценный электронный документооборот по исполнению контрактов и претензионной работы по ним.

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