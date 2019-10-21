Процесс проведения госзакупок полностью автоматизируют

Министерство финансов РФ предлагает автоматизировать весь процесс проведения госзакупок. Соответствующие нормы включены в осенний оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяны Демидовой, на данный момент некоторые процедуры уже автоматизированы, но значительная часть процесса закупок остается бумажной, к примеру, контракты формируются в виде текстового файла, также обмен претензионными документами, документами об исполнении контракта происходит в бумажной форме. Поправки также предусматривают автоматизацию других связанных с проведением закупки процессов. В том числе, введение электронного актирования — подписание акта о приемке только в электронной форме.

Некоторые работы по автоматизации процессов при госзакупках уже ведутся. В начале года Федеральное Казначейство начало прорабатывать вопрос электронного актирования в госзакупках и в июле запустило пилотный проект по использованию участниками закупок электронного акта приемки. В 2020 г. ведомство планирует ввести полноценный электронный документооборот по исполнению контрактов и претензионной работы по ним.