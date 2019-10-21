Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как заключить контракт со «вторым» участником при его расторжении с победителем закупки

    Как заключить контракт со «вторым» участником при его расторжении с победителем закупки

    Поделиться

    Министерство финансов РФ разъяснило особенности заключения контракта со «вторым» участником при его расторжении с победителем закупки. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-08/76873.

    Специалисты министерства отмечают, что срок заключения контракта по основаниям, предусмотренным ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, этим законом не регламентирован. При этом контракт по указанным основаниям заключается с соблюдением условий, указанных в ч. 1 ст. 34 44-ФЗ, в том числе содержащих сроки исполнения контракта, указанные в документации о закупке.

    Кроме этого подчеркивается, что ст. 103 44-ФЗ предусмотрен перечень информации и документов, которые направляются заказчиком в течении пяти рабочих дней с даты заключения контракта для включения в реестр контрактов.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить