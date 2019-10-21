Как заключить контракт со «вторым» участником при его расторжении с победителем закупки

Министерство финансов РФ разъяснило особенности заключения контракта со «вторым» участником при его расторжении с победителем закупки. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-08/76873.

Специалисты министерства отмечают, что срок заключения контракта по основаниям, предусмотренным ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, этим законом не регламентирован. При этом контракт по указанным основаниям заключается с соблюдением условий, указанных в ч. 1 ст. 34 44-ФЗ, в том числе содержащих сроки исполнения контракта, указанные в документации о закупке.

Кроме этого подчеркивается, что ст. 103 44-ФЗ предусмотрен перечень информации и документов, которые направляются заказчиком в течении пяти рабочих дней с даты заключения контракта для включения в реестр контрактов.