Правительство утвердило новый порядок формирования планов-графиков закупок

Правительство РФ в соответствии с 44-ФЗ утвердило положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений, размещения в ЕИС, об особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков закупок. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1279.

Согласно документу план-график формируется по общему правилу в форме электронного документа и утверждается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Размещение плана-графика в ЕИС происходит автоматически после контрольного соответствия информации требованиям 44-ФЗ, а также после прохождения информации плана-графика форматно-логической проверки на соответствие положению.

Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях: предусмотренных п. 1-4 ч. 8 ст. 16 44-ФЗ; уточнения информации об объекте закупки; исполнения предписания органов контроля; признания определения контрагента несостоявшимся; расторжения контракта; возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно.

При внесении изменений в план-график в ЕИС размещается новая редакция документа с указанием даты внесения изменений. Датой внесения изменений считается дата их утверждения.