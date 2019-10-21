Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство утвердило новый порядок формирования планов-графиков закупок

    Правительство утвердило новый порядок формирования планов-графиков закупок

    Поделиться

    Правительство РФ в соответствии с 44-ФЗ утвердило положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений, размещения в ЕИС, об особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков закупок. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1279.

    Согласно документу план-график формируется по общему правилу в форме электронного документа и утверждается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Размещение плана-графика в ЕИС происходит автоматически после контрольного соответствия информации требованиям 44-ФЗ, а также после прохождения информации плана-графика форматно-логической проверки на соответствие положению.

    Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях: предусмотренных п. 1-4 ч. 8 ст. 16 44-ФЗ; уточнения информации об объекте закупки; исполнения предписания органов контроля; признания определения контрагента несостоявшимся; расторжения контракта; возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно.

    При внесении изменений в план-график в ЕИС размещается новая редакция документа с указанием даты внесения изменений. Датой внесения изменений считается дата их утверждения.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить