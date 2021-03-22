Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Утвержден регламент проведения проверки поставленных товаров с использованием фото и видеотехники на соответствие информации по контракту

    Утвержден регламент проведения проверки поставленных товаров с использованием фото и видеотехники на соответствие информации по контракту

    Поделиться

    Федеральное казначейство утвердило регламент проведения проверки фактически поставленных товаров с использованием фото и видеотехники на соответствие информации, указанной в контракте, договоре о капитальных вложениях, договоре о проведении капитального ремонта, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств на казначейском сопровождении средств. Соответствующая информация содержится в приказе Федерального казначейства № 5н.

    Также утверждены рекомендуемые образцы документов, составляемых в ходе и по результатам проведения соответствующих проверок с использованием средств фото и видеотехники.

    В соответствии с регламентом проверка проводится в форме визуального осмотра без повреждения упаковки, разборки, демонтажа, либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на основании соответствующего уведомления заказчика.

    Он должен направить его в территориальный орган Казначейства России не позднее 5 рабочих дней до даты приемки с указанием даты ее проведения. 

    Информация о дате приемки оформляется в произвольной письменной форме на официальном бланке заказчика и подписывается руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным действовать от имени заказчика.

    Результаты проверки, в том числе выявленные факты несоответствия исполненного условиям контракта, информации, содержащейся в документах о приемке, отражаются в соответствующем акте.

    Копия указанного акта на следующий рабочий день после дня подписания направляется руководителем группы проверяющих в структурное подразделение органа Казначейства России и Управление казначейского сопровождения Федерального казначейства для анализа и систематизации.

    К акту прилагаются также фото и видеоматериалы, результаты измерений (при наличии), не содержащие сведения ограниченного доступа.

    Соответствующий приказ вступил в силу 14 марта 2021 года.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить