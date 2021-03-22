Утвержден регламент проведения проверки поставленных товаров с использованием фото и видеотехники на соответствие информации по контракту

Федеральное казначейство утвердило регламент проведения проверки фактически поставленных товаров с использованием фото и видеотехники на соответствие информации, указанной в контракте, договоре о капитальных вложениях, договоре о проведении капитального ремонта, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств на казначейском сопровождении средств. Соответствующая информация содержится в приказе Федерального казначейства № 5н.

Также утверждены рекомендуемые образцы документов, составляемых в ходе и по результатам проведения соответствующих проверок с использованием средств фото и видеотехники.

В соответствии с регламентом проверка проводится в форме визуального осмотра без повреждения упаковки, разборки, демонтажа, либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), на основании соответствующего уведомления заказчика.

Он должен направить его в территориальный орган Казначейства России не позднее 5 рабочих дней до даты приемки с указанием даты ее проведения.

Информация о дате приемки оформляется в произвольной письменной форме на официальном бланке заказчика и подписывается руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным действовать от имени заказчика.

Результаты проверки, в том числе выявленные факты несоответствия исполненного условиям контракта, информации, содержащейся в документах о приемке, отражаются в соответствующем акте.

Копия указанного акта на следующий рабочий день после дня подписания направляется руководителем группы проверяющих в структурное подразделение органа Казначейства России и Управление казначейского сопровождения Федерального казначейства для анализа и систематизации.

К акту прилагаются также фото и видеоматериалы, результаты измерений (при наличии), не содержащие сведения ограниченного доступа.

Соответствующий приказ вступил в силу 14 марта 2021 года.