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    Минфин предлагает в 2 раза сократить срок оплаты по госконтрактам

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    Министерство финансов РФ предлагает в 2-3 раза сократить срок оплаты по госконтрактам. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе рассмотрения в I чтении в Госдуме второго оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ.

    «Будем предлагать сокращение сроков оплаты по госконтрактам до 10-15 дней, — сказал Лавров. – Такое предложение подготовим к рассмотрению оптимизационного законопроекта во втором чтении».

    По его словам, это станет возможным за счет реализации других положений оптимизационного законопроекта, направленных на электронизацию всех процессов закупок – от проведения процедуры до подписания госконтрактов и актов приемки в электронной форме.

    Второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ был подготовлен в начале прошлого года. В него вошли поправки, предложенные при подготовке первого оптимизационного пакета, но требующие дополнительных доработок, согласования и т.п.

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