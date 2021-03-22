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    Госдума приняла закон об обязательном обосновании цен по контрактам

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    Государственная Дума РФ приняла поправки к 223-ФЗ, согласно которым госкомпании должны будут обосновывать начальные (максимальные) цены контрактов (НМЦК).

    Документ предусматривает дополнение закона нормами об установлении в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора, формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм для уплаты заказчиком поставщику при исполнении договора, цены единицы товара, работы, услуги, а также максимального значения цены договора, порядка обоснования начальной цены и цены единицы товара, работы или услуги.

    Кроме того, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора должно быть указано обоснование начальной цены либо цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, включая порядок определения цены. Положения документа направлены на повышение информированности участников закупки и позволит им сформировать свои ценовые предложения с учетом этой информации.

    Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. После этого в течение 90 дней положения о закупках должны быть приведены в соответствие с его требованиями, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

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