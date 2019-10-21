Норму о заключении госконтракта со вторым участником закупки могут сделать обязательной

Министерство финансов РФ предлагает сделать обязательной норму о заключении госконтракта со вторым и последующими участниками закупок. Об этом заявил замруководителя департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Дмитрий Готовцев.

В настоящее время норма, госзаказчик имеет право заключить контракт со вторым участником закупки, когда победитель отказался или уклонился от заключения контракта, но при условии согласия такого участника закупки заключить контракт.

Минфин же предложил сделать норму обязательной в пакете поправок к 44-ФЗ, который министерство подготовило и уже направило на рассмотрение рабочей группы Госдумы по совершенствованию госзакупок. Последняя должна подготовить так называемый второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, направленных на упрощение и усовершенствование закупочного законодательства.