Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
29 декабря 2021 г.
Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Подробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»Подробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
21 декабря 2021 г.
Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 годаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
10 декабря 2021 г.
Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ruПодробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
25 ноября 2021 г.
Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имуществаПодробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
04 октября 2021 г.
10 составляющих идеального технического задания для проведения закупкиПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
28 сентября 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 годаПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
10 сентября 2021 г.
Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные измененияПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
03 сентября 2021 г.
Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗПодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
06 августа 2021 г.
Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контрактуПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
19 июля 2021 г.
ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системыПодробнее
15 июля 2021 г.
Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»Подробнее
02 июля 2021 г.
Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%Подробнее
25 июня 2021 г.
Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный видПодробнее
25 июня 2021 г.
Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб.Подробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
07 июня 2021 г.
Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»Подробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
31 мая 2021 г.
Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБПодробнее
17 мая 2021 г.
УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТАПодробнее
17 мая 2021 г.
Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиковПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
01 марта 2021 г.
Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупкахПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
29 января 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной моделиПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективыПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
12 ноября 2020 г.
Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 годаПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
23 сентября 2020 г.
5 правил успешного тендерного специалистаПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
27 августа 2020 г.
Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктурыПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
24 августа 2020 г.
Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделийПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
31 июля 2020 г.
Новые типовые контракты разместили в ЕИСПодробнее
27 июля 2020 г.
Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБПодробнее
13 июля 2020 г.
ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!Подробнее
06 июля 2020 г.
Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщикомПодробнее
03 июля 2020 г.
Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическимПодробнее
29 июня 2020 г.
Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
22 июня 2020 г.
VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайнПодробнее
22 июня 2020 г.
Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июляПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
18 мая 2020 г.
Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФПодробнее
15 мая 2020 г.
Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
13 мая 2020 г.
Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспеченияПодробнее
12 мая 2020 г.
ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГПодробнее
29 апреля 2020 г.
Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонтаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
08 апреля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
27 марта 2020 г.
Перенос сроков по закупкамПодробнее
27 марта 2020 г.
Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.Подробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
19 февраля 2020 г.
Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерствеПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
30 декабря 2019 г.
Самозанятые получат преференции в госзакупкахПодробнее
30 декабря 2019 г.
График работы ЕИС в период новогодних праздниковПодробнее
30 декабря 2019 г.
ФАС России разъяснила порядок закупки квартир по 44-ФЗПодробнее
30 декабря 2019 г.
Отменены приказы об утверждении типовых контрактов на проектные работы и строительство капитальных объектовПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
19 августа 2019 г.
Изменены штрафы за ненадлежащее исполнение госконтрактовПодробнее
19 августа 2019 г.
Метод определения цен при госзакупках лекарств могут изменитьПодробнее
19 августа 2019 г.
Разработаны единые документы в сфере закупокПодробнее
08 июля 2019 г.
Сумма закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб.Подробнее
08 июля 2019 г.
Размер обеспечения исполнения контакта госзакупок можно будет уменьшитьПодробнее
08 июля 2019 г.
Правительство РФ будет контролировать госзакупкиПодробнее
08 июля 2019 г.
Закупать по правилу «третий лишний» можно еще 14 медизделийПодробнее
08 июля 2019 г.
Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.Подробнее
08 июля 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее
08 июля 2019 г.
Для выявления и пресечения картелей создана специальная программаПодробнее
08 июля 2019 г.
Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствияПодробнее
07 июля 2019 г.
В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупкахПодробнее
07 июля 2019 г.
Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счетаПодробнее
07 июля 2019 г.
Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСППодробнее
07 июля 2019 г.
Срок планирования закупок у МСП решили увеличитьПодробнее
07 июля 2019 г.
Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизилсяПодробнее
07 июля 2019 г.
Заказчикам и поставщикам расскажут о последних изменениях в 44-ФЗ онлайнПодробнее
07 июля 2019 г.
Госзакупки лекарств выросли почти на 39%Подробнее
07 июля 2019 г.
Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!Подробнее
03 июля 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОКПодробнее
03 июля 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯПодробнее
07 мая 2019 г.
VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
06 мая 2019 г.
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупкиПодробнее
06 мая 2019 г.
Рынок факторинга получил новый стимул для развитияПодробнее
29 апреля 2019 г.
Госзакупки снабдят новыми документамиПодробнее
29 апреля 2019 г.
Минфин предлагает закрывать часть данных о госзакупках из-за санкционных рисковПодробнее
24 сентября 2018 г.
Изменение цены контрактов в связи с повышением ставки НДСПодробнее
21 сентября 2018 г.
Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков Подробнее
07 сентября 2018 г.
Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупокПодробнее
27 августа 2018 г.
Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее
23 августа 2018 г.
Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупокПодробнее
22 августа 2018 г.
Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСППодробнее
10 августа 2018 г.
Самые распространенные ошибки госзаказчиковПодробнее
07 августа 2018 г.
Качество превыше всегоПодробнее
06 августа 2018 г.
Мифы об электронных торгахПодробнее
23 июля 2018 г.
Курьезы рынка электронных торговПодробнее
18 июля 2018 г.
Утвержден перечень банков для открытия спецсчетовПодробнее
17 июля 2018 г.
ЭТП ГПБ вошла в список операторов для проведения госзакупокПодробнее
16 июля 2018 г.
Требования к банкам для открытия участниками закупок специальных счетов Подробнее
06 июля 2018 г.
Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиковПодробнее
25 июня 2018 г.
К чему приведут изменения на рынке закупокПодробнее
15 июня 2018 г.
Бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупкахПодробнее
08 июня 2018 г.
Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупокПодробнее
01 июня 2018 г.
Вступают в силу требования к банкам выдающим гарантии по 44-ФЗПодробнее
01 июня 2018 г.
Почему реформу электронных закупок необходимо переноситьПодробнее
26 мая 2018 г.
Правило второго участникаПодробнее
18 мая 2018 г.
Госзакупки для малого бизнесаПодробнее
17 мая 2018 г.
Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗПодробнее
27 апреля 2018 г.
ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценамПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
04 апреля 2018 г.
Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупкахПодробнее
02 апреля 2018 г.
Минфин отчитается о госзакупках в 2017 годуПодробнее
29 марта 2018 г.
Закупки госкомпаний все ближе к реформеПодробнее
22 марта 2018 г.
Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактовПодробнее
21 марта 2018 г.
Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказеПодробнее
21 марта 2018 г.
Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИСПодробнее
19 марта 2018 г.
Выбор банка для обеспечения заявки по 44-ФЗ останется за поставщикомПодробнее
16 марта 2018 г.
Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоровПодробнее
12 марта 2018 г.
Путин отметил проблему сговора на торгахПодробнее
26 февраля 2018 г.
Минприроды и Совет Федерации лоббируют закупки у единственного поставщикаПодробнее
26 февраля 2018 г.
Бумажные конкурсы останутся в прошломПодробнее
21 февраля 2018 г.
ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупкахПодробнее
21 февраля 2018 г.
На что тратят деньги театрыПодробнее
19 февраля 2018 г.
Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиковПодробнее
19 февраля 2018 г.
Минюст против унификации торгов по продаже имуществаПодробнее
18 февраля 2018 г.
Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщикаПодробнее
16 февраля 2018 г.
ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.Подробнее
12 февраля 2018 г.
Учреждения культуры не будут подпадать под 44-ФЗПодробнее
09 февраля 2018 г.
Госдума рассмотрела законопроект о порядке списания неустоек с поставщиков по госзаказуПодробнее
06 февраля 2018 г.
Скорая информационная помощь для поставщикаПодробнее
02 февраля 2018 г.
ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикамПодробнее
30 января 2018 г.
Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услугПодробнее
29 января 2018 г.
Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтенииПодробнее
25 января 2018 г.
Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудованияПодробнее
24 января 2018 г.
Кто должен контролировать муниципальные закупкиПодробнее
22 января 2018 г.
Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее
19 января 2018 г.
Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
19 января 2018 г.
Развитие электронных закупок будет набирать оборотыПодробнее
16 января 2018 г.
Специфика закупок строительных работ Подробнее
15 января 2018 г.
Изменились стандарты описания объекта госзакупкиПодробнее
15 января 2018 г.
Власти Крыма предложили изменить 44-ФЗПодробнее
25 декабря 2017 г.
В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС Подробнее
22 декабря 2017 г.
Президент обещал индивидуальный подход к закупкам учреждений культурыПодробнее
22 декабря 2017 г.
43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%Подробнее
21 декабря 2017 г.
Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 годПодробнее
18 декабря 2017 г.
Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
14 декабря 2017 г.
Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачнымиПодробнее
04 декабря 2017 г.
ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиковПодробнее
01 декабря 2017 г.
Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее
30 ноября 2017 г.
44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учрежденийПодробнее
27 ноября 2017 г.
Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в ГосдумеПодробнее
24 ноября 2017 г.
Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов Подробнее
23 ноября 2017 г.
Зачем заказчику укрупнять лотыПодробнее
15 ноября 2017 г.
Госзакупки в строительстве станут прощеПодробнее
14 ноября 2017 г.
Госзаказчики смогут требовать выплаты по банковским гарантиям онлайнПодробнее
09 ноября 2017 г.
Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу годаПодробнее
03 ноября 2017 г.
Реформа госзакупок – дело небыстрое Подробнее
24 октября 2017 г.
Что важно знать о банковском сопровождении контракта по 44-ФЗПодробнее
18 октября 2017 г.
Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗПодробнее
18 октября 2017 г.
Заказчики Москвы, работающие по 44-ФЗ, перейдут на мини-аукционыПодробнее
04 октября 2017 г.
Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее
29 сентября 2017 г.
Мособлдума предложила перейти на электронный документооборот при исполнении контрактов по 44-ФЗ Подробнее
28 сентября 2017 г.
Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее
22 сентября 2017 г.
Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗПодробнее
20 сентября 2017 г.
Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии Подробнее
14 сентября 2017 г.
Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этаповПодробнее
01 сентября 2017 г.
Подписано постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиковПодробнее
28 августа 2017 г.
Как участнику закупок защититься от поддельной банковской гарантииПодробнее
21 августа 2017 г.
Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забыватьПодробнее
17 августа 2017 г.
ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее
14 августа 2017 г.
КЕЙС: Как подать заявку на конкурс по 44-ФЗПодробнее
09 августа 2017 г.
Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонтаПодробнее
31 июля 2017 г.
Подписан закон, определяющий требования к банкам для размещения средств госкорпорацийПодробнее
28 июля 2017 г.
Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращёнПодробнее
17 июля 2017 г.
Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗПодробнее
24 июня 2017 г.
Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?Подробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее
19 июня 2017 г.
Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупкахПодробнее
19 июня 2017 г.
Условия переноса срока исполнения контрактаПодробнее
16 июня 2017 г.
Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупокПодробнее
09 июня 2017 г.
КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗПодробнее
09 июня 2017 г.
Как определить вероятность победы в тендере Подробнее
29 мая 2017 г.
1 день остался до начала семинара для поставщиков по 223-ФЗПодробнее
26 мая 2017 г.
Подрядчик должен выполнить сам строительные работы по госконтрактуПодробнее