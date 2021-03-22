Когда победитель конкурса может отказаться от заключения контракта на оказание госуслуг в соцсфере

Победитель конкурса на заключение соглашения об оказании государственных или муниципальных услуг в соцсфере может отказаться от подписания контракта. Случаи, когда это возможно прописаны в ПП № 393, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу победитель конкурса может отказаться от заключения контракта в двух случаях.

Первый — если возникли обстоятельства непреодолимой силы, не позволяющие исполнить обязательства, предусмотренные проектом соглашения, при условии формирования победителем конкурса в информационной системе в течение не более трех рабочих дней заявления об отказе заключить контракт.

Документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы, должны при этом быть предоставлены.

И, второй случай, когда возможен отказ при несоответствии положений проекта соглашения условиям, определенным объявлением о проведении конкурса, и предложению участника конкурса, если победитель в срок не более трех рабочих дней после получения проекта соглашения в информационной системе сформировал возражения и разместил их не более одного раза с указанием замечаний к положениям проекта соглашения.