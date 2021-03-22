СП: Треть нарушений пришлось на госзакупки в 2020 г.

В 2020 г. Счетная палата выявила почти 4000 нарушений на 355,5 млрд руб., из которых на 108,7 млрд руб. — нарушения при проведении госзакупок. Объем неэффективного использования бюджетных средств и других ресурсов по итогам года составил 20,6 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

Аудиторы выявили почти 1500 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 70,6 млрд руб., из них 52,3 млрд руб. пришлось на нарушения, допущенные при исполнении бюджета.

По результатам проверок Счетная палата установила 343 факта нарушений органами госвласти и внебюджетных фондов при выполнении их задач и функций на 14,5 млрд руб.

Были выявлены нарушения порядка определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий юрлицам на 12,8 млрд руб. Еще 17 млрд руб. составили нарушения при реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Основные проблемные зоны — необеспечение своевременного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, наличие незавершенных проектных работ.

Кроме того, Счетная палата в прошлом году изучала вопросы повышения эффективности деятельности организаций с госучастием, в результате было выявлено нарушений на 500 млн руб.