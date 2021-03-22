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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С учетом закупок операторов по обращению с ТКО актуализированы нормативные акты по процедурам 223-ФЗ

    С учетом закупок операторов по обращению с ТКО актуализированы нормативные акты по процедурам 223-ФЗ

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    Правительство РФ актуализировало нормативные акты в сфере закупок по 223-ФЗ с учетом закупок операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующая информация содержится в ПП № 383.

    По 223-ФЗ закупки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами должны размещать в ЕИС информацию об объеме выручки отдельных видов юрлиц и требованиях к такой информации (ПП № 494, а также ПП № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг…»). Изменения вступили в силу 17 марта.

    Напомним, что с 2 января 2021 г. 223-ФЗ распространяется в том числе на закупки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате внесенных поправок изменились формулировки п. 1 ч. 2, п.п. 1-2 ч. 2.1 ст. 1, ч. 7 ст. 8 223-ФЗ.

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