С учетом закупок операторов по обращению с ТКО актуализированы нормативные акты по процедурам 223-ФЗ

Правительство РФ актуализировало нормативные акты в сфере закупок по 223-ФЗ с учетом закупок операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующая информация содержится в ПП № 383.

По 223-ФЗ закупки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами должны размещать в ЕИС информацию об объеме выручки отдельных видов юрлиц и требованиях к такой информации (ПП № 494, а также ПП № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг…»). Изменения вступили в силу 17 марта.

Напомним, что с 2 января 2021 г. 223-ФЗ распространяется в том числе на закупки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате внесенных поправок изменились формулировки п. 1 ч. 2, п.п. 1-2 ч. 2.1 ст. 1, ч. 7 ст. 8 223-ФЗ.