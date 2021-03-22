Торги имуществом на ЭТП ГПБ в первой половине апреля 2021 года

На ЭТП ГПБ реализуется имущество ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «НПО Лавочкина», АО «Газпром добыча Томск», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Газпром оргэнергогаз», ООО «Газпром транссервис», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Здания профилактория «Соловьиная роща» в Московской области
АО «НПО Лавочкина» реализует через электронные торги здания профилактория «Соловьиная роща».
- Здания площадью 5 743,3 кв. м.;
- Сооружения площадью застройки 2 811,0 кв. м и объекты движимого имущества;
- Земельный участок площадью 23 985 кв. м.
Место расположения: Московская область, г. Химки, мкр-н Новогорск.
Начальная цена: 419 925 151.48 рублей.
Дата и время проведения: 07.04.2021 в 10:00 (МСК).
Право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1420 кв. м. в Москве
На торгах реализуется право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1420 кв. м.
Местонахождение: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Начальная цена: 9 869 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 07.04.2021 в 13:00 (МСК).
Кабель нефтепогружной
Собственник АО «Газпром добыча Томск» продает через электронные торги кабель нефтепогружной, отработанный, общим количеством 87 051 метр.
Кабель намотан на металлические барабаны.
Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз с места его нахождения: г. Томск, ул. Причальная, 10, распределительный склад ТМЦ АО «Газпром добыча Томск».
Начальная цена: 17 671 353.00 рублей.
Дата и время проведения: 20.04.2021 в 11:00 (МСК).
Легковой автомобиль LEXUS LS 460
Продается через электронные торги легковой автомобиль LEXUS LS 460.
Инвентарный номер: 00003730, VIN JTHDL46F005007334.
Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская).
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».
Начальная цена: 2 000 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 13.04.2021 в 11:00 (МСК).
Здания в г. Люберцы
На торгах представлено недвижимое имущество.
Включая:
- здание трансформаторной подстанции, 25,2 кв. м;
- кирпичное одноэтажное здание проходной и красного уголка с пристройкой 131,5 кв. м;
- здание механического цеха 401,4 кв. м;
- нежилое помещение, 1715,0 кв. м.
- движимое имущество в количестве 17 ед.
Расположены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.3, литеры Б, Б1-Б4, Б6-Б86.
Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз».
Начальная цена: 72 251 909.06 рублей.
Дата и время проведения: 13.04.2021 11:00 (МСК).
Дом в Астраханской области
Продается дом, общей площадью 164,5 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Индустриальная д. 75.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Начальная цена: 4 360 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 13.04.2021 в 12:00 (МСК).
Разгрузочные площадки, склад временного хранения грузов, сторожевой пост, трансформаторная подстанция
Реализуются на электронных торгах следующие позиции:
- разгрузочные площадки, покрытие: железобетонные плиты на песочно-щебеночном основании;
- склад временного хранения грузов;
- сторожевой пост;
- трансформаторная подстанция;
- ограждение на разгрузочной площадке;
- земельный участок площадью 42 202 м2.
Продавец: ООО «Газпром транссервис».
Начальная цена: 31 358 600.00 рублей.
Дата и время проведения: 13.04.2021 в 12:00 (МСК).
Земельный участок в Свердловской области
На электронных торгах реализуется земельный участок (инв. № 011100000180), 14 235 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для строительства коттеджей.
Кадастровый номер: 66:25:2301001:533.
Наличествуют инженерные коммуникации.
Месторасположение: Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3.
Обременения отсутствуют.
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Начальная цена: 6 860 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 06.04.2021 в 11:00 (МСК).
Мобильный комплекс MEGAMACS
Продается через электронные торги мобильный комплекс MEGAMACS, состоящий из основного модуля MEGAMACS (ПТС № 78 УТ242511) и модуля фазоразделения TRIPHASER (ПТС № 78 УТ242510).
Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават».
Начальная цена: 42 818 400.00 рублей.
Дата и время проведения: 06.04.2021 в 10:00 (МСК).
Квартира в Москве
АО «Газпромбанк» продает на электронной торговой площадке квартиру, 101,2 кв. м.
Расположена: г. Москва, Барыковский переулок, д.6, кв. 1.
Начальная цена: 47 600 000.00 рублей.
Дата и время проведения: 16.04.2021 в 11:00 (МСК).
Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.