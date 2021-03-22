Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей

18 марта вступил в силу новый Порядок реализации функций Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Сроки и порядок расчетов за оказание услуг УЦ устанавливаются публичным договором.

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