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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей

    Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей

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    18 марта вступил в силу новый Порядок реализации функций Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг».

    Ознакомиться с документом можно по ссылке.

    Сроки и порядок расчетов за оказание услуг УЦ устанавливаются публичным договором.

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