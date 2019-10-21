Регионы направят в Госдуму свои предложения по совершенствованию системы госзакупок

Предложения субъектов РФ по совершенствованию системы госзакупок будут учитывать при внесении изменений в соответствующий закон. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По его словам, регионы скажут, какие именно изменения нужно вносить в закон о госзакупках. Все предложения будут оценены представителями экспертного совета Госдумы. Нормы, сократившие сроки проведения закупочных процедур и упрощающие эти процедуры как для заказчиков, так и для честных конкурентных предпринимателей, вступили в силу 1 июля.

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию закупочного законодательства была образована весной текущего года для оперативной подготовки оптимизационных поправок к 44-ФЗ. Первый оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ был подготовлен и принят в мае-июне текущего года. В настоящее время ведется работа по формированию второго пакета таких поправок.

По словам Гетты, Минфин уже представил на рассмотрение рабочей группы свои основные предложения по второму оптимизационному законопроекту. Комитет рассчитывает принять законопроект в первом чтении до конца года.