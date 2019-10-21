Эксперты рассказали о технологиях в тендерных продажах

В Москве прошла конференция «Технологии тендерных продаж». Эксперты и участники закупок обсудили практику контроля размещения госзакзаа, рассказали, как подстроить бизнес-процесс компании-поставщика под особенности закупок малого и среднего предпринимательства. На мероприятие были представлены кейсы от крупнейших тендерных площадок и успешных поставщиков, а также даны рекомендации от ФАС РФ.

Конференция была построена в формате дискуссии. В первой ее части на вопросы участников отвечали начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, руководитель методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ Михаил Шелоумов, директор проектов дирекции B2B и интернет-коммерции Сбербанкт-АСТ Николай Даринский, замгенерального директора ЭТП ОСТ Андрей Маклаков, руководитель управления по развитию корпоративного бизнеса ЭТП РТС-Тендер Виктор Смирнов, замдиректора ГБУ «Сервисный центр 44» Александр Старокадомский. Модерировали дискуссию юрист-практик, эксперт Госдумы в области размещения госзаказа, управления закупками Андрей Маковлев и руководитель экспертного отдела Контур.Школа электронных торгов Татьяна Рубан.

Артем Лобов сфокусировал свое внимание на том, что ФАС должен регулировать сферу малых закупок в электронных магазинах, где присутствие контрольного органа пока явно не обозначено.