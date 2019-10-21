В РФ и Белоруссии могут ввести единые правила доступа к госзакупкам

В России и в Белоруссии в 2020 г. могут быть введены единые правила доступа к госзакупкам. Минфин подготовил и направил на рассмотрение белорусской стороны проект дорожной карты по введению единых правил доступа к госзаказу. Проект дорожной карты подготовлен по результатам совещания, на котором рассматривался аналогичный документ, подготовленный министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, пишет «Интерфакс».

По итогам совещания белорусской стороне был направлен проект дорожной карты, включающий в себя четыре мероприятия, которые должны быть выполнены к 1 июля 2020 г. Одно из них предусматривает исключение из законодательства обеих стран положений, ограничивающих для банков Белоруссии возможность предоставления банковских гарантий участникам госзакупок в РФ.

Предполагается, что эту задачу позволит решить межправительственное соглашение о взаимном признании банковских гарантий, выдаваемых для обеспечения обязательств участников госзакупок. При этом источник отметил, что по оценке Минфина РФ, потребуется не только взаимное признание банковских гарантий, но и создание механизма, обеспечивающего урегулирование разногласий между заказчиками и банками, связанных с выполнением обязательств по гарантиям.

В настоящее время банковские гарантии в рамках госзаказа могут выдавать банки, имеющие собственный капитал в размере 300 млн руб. и кредитный рейтинг «BB-(RU)» или «ruВВ-«.

Другое мероприятие дорожной карты направлено на урегулирование на российских электронных торговых площадках (ЭТП) вопроса идентификации участников закупок из Белоруссии в связи с применением ими, в том числе при взаимодействии с российскими банками (в рамках открытиям им спецсчетов), учетного номера налогоплательщика (УНП) Республики Беларусь и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), присвоенного при постановке на налоговой учет в России.

Также проект дорожной карты предусматривает проведение сравнительного анализа российского и белорусского законов о госзакупках для выявления положений, требующих изменений с целью унификации правового регулирования закупок. Кроме того, регуляторы и заинтересованные госорганы обеих стран должны выявить и устранить технических проблем с доступом участников к госзакупкам.