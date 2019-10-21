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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Доля продукции российских предприятий в госзакупках по нацпроектам составляет 60%

    Доля продукции российских предприятий в госзакупках по нацпроектам составляет 60%

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    Доля российских предприятий в поставках продукции для реализации национальных проектов составляет чуть более 60% и может быть увеличена при предоставлении ряда преференций отечественным производителям, сообщил генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов на заседании рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ в пятницу в Туле.

    По его словам, национальные проекты – это возможность для развития российской промышленности. На текущий момент спрос на продукцию отечественного производства оценивается в 6,2 трлн руб., а возможности российских предприятий – лишь 3,8 трлн руб., или чуть более 60%.

    В числе важных задач он назвал создание благоприятных условий для отечественного производителя в сфере государственных закупок.

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