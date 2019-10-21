Госдума примет новый закон о госзакупках до 1 марта 2020 г.

Депутаты Государственной Думы рассчитывают принять новый инициированный правительством федеральный закон о корректировке системы госзакупок до 1 марта 2020 г. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По его словам, до 6 декабря пройдет заключительно экспертное совещание и будет принято итоговое решение. До 10 февраля планируется внести все согласованные поправки, а до 1 марта принять федеральный закон. Но сроки могут сдвинуться, если правительство внесет законопроект раньше.

Замглавы Минфина Алексей Лавров перечислил основные новации подготовленного его ведомством документа:

сокращение числа конкурентных способов определения поставщика до трех (конкурс, аукцион, запрос котировок);

установление единых требований к составу заявок на участие во всех способах определения поставщика;

формирование всей необходимой информации о закупке в едином документе;

упрощение и ускорение порядка уведомления о расторжении контракта;

а также обеспечение максимального электронного документооборота на этапе исполнения контракта.

Руководитель рабочей группы по госзакупкам, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков обратился к представителям правительства с просьбой ускорить внесение законопроекта.