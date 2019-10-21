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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госдума примет новый закон о госзакупках до 1 марта 2020 г.

    Госдума примет новый закон о госзакупках до 1 марта 2020 г.

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    Депутаты Государственной Думы рассчитывают принять новый инициированный правительством федеральный закон о корректировке системы госзакупок до 1 марта 2020 г. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

    По его словам, до 6 декабря пройдет заключительно экспертное совещание и будет принято итоговое решение. До 10 февраля планируется внести все согласованные поправки, а до 1 марта принять федеральный закон. Но сроки могут сдвинуться, если правительство внесет законопроект раньше.

    Замглавы Минфина Алексей Лавров перечислил основные новации подготовленного его ведомством документа:

    • сокращение числа конкурентных способов определения поставщика до трех (конкурс, аукцион, запрос котировок); 
    • установление единых требований к составу заявок на участие во всех способах определения поставщика; 
    • формирование всей необходимой информации о закупке в едином документе; 
    • упрощение и ускорение порядка уведомления о расторжении контракта; 
    • а также обеспечение максимального электронного документооборота на этапе исполнения контракта.

    Руководитель рабочей группы по госзакупкам, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков обратился к представителям правительства с просьбой ускорить внесение законопроекта.

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