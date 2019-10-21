Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

16 октября прошел круглый стол «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения». Мероприятие стало частью XIV Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся на тему «Инвестиции в национальном и международном праве: баланс частных и публичных интересов».

Модераторами события выступили:

Беляева Ольга Александровна, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, профессор РАН, доктор юридических наук;

Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент.

В ходе круглого стола были подняты вопросы методологии и разнообразия концепций внедрения импортозамещения, возможности реализации программы в текущих условиях, даны среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Эксперты отметили наличие широкого ряда проблем в области практических подходов в импортозамещению, включая разночтения в стратегических подходах, наличие необходимости выстраивания новых механизмов правового регулирования, большое количество мер, которые еще только предстоит принять и воплотить для последовательной и эффективной реализации программы.

На круглом столе выступал Михаил Александрович Шелоумов - руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки Газпромбанка, к. ю. н., эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ.

Как отмечает «Аукционный вестник», эксперт ЭТП ГПБ выступил с докладом «Единый номенклатурный номер (ЕНН) промышленной продукции».

В своем выступлении Михаил Шелоумов указал, на необходимость введения механизма, который не позволил бы недобросовестным Поставщикам формировать техзадание на торги с расчетом на участие только определенного поставщика («затачивать» под «своих»).

Таким механизмом является внедрение единого цифрового Каталога промышленной продукции и услуг.

Проект по созданию цифрового Каталога подразумевает формирование цифрового двойника – единой информационной модели, которая полностью соответствует по своим техническим характеристикам конкретным образцам существующей продукции.

Для описания продукции используется нормативно-техническая документация. Продукции с набором уникальных характеристик (параметров) присваивается единый номенклатурный номер (ЕНН), он позволяет безошибочно идентифицировать продукцию на различных этапах научно-производственной, проектной, торгово-закупочной деятельности в государственном и коммерческом заказе, а также при предоставлении отчетности в государственные информационные системы.

Закупочные справочники основываются на нормализации исходных данных, получаемых по результатам закупочной деятельности, – это процесс приведения записей позиций продукции (услуг) к эталонному виду (шаблону) с набором уникальных технических параметров и характеристик.

На круглом столе был рассмотрен широкий набор тем, включая вопросы формирования инвестиционного климата в условиях импортозамещения, реализация национальных проектов, аспекты правового регулирования и возможности применения международного опыта.

Место проведения - Б. Харитоньевский переулок, 22-24.