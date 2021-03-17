«МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и Иннопрактики

АО «Корпорация МСП» совместно с «Иннопрактикой» приглашают молодые, динамично развивающиеся компании с акцентом на инновации и технологичные решения принять участие в программе «МСП: Акселератор инноваций». Получите экспертизу бизнеса, обучение, выход на новые рынки и всестороннюю поддержку вашего проекта.

Программа для быстрорастущих предприятий в сфере инноваций и высоких технологий, у которых есть запрос на стратегическое развитие, трансформацию продукта, расширение рынков сбыта, оптимизацию и масштабирование своего бизнеса.

Программа включает два этапа:

Образовательная программа и отбор лучших в рамках Преакселерационного интенсива;

Развитие своего проекта и экспертная оценка в рамках Акселератора.

В программе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, обладающие результатами интеллектуальной деятельности и ведущие бизнес в сфере высокотехнологичных инноваций в области сельского хозяйства, обрабатывающего производства, нефти и газа, строительства, транспорта, здравоохранения и других направлений.

Подать заявку и ознакомиться с условиями проекта можно на странице «МСП: Акселератор инноваций» или на сайте Корпорации МСП.

Подать заявку на участие в отборе можно до 23 марта.