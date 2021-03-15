Нормы об обосновании госкомпаниями цен по контрактам могут распространить на договоры с едпоставщиками

Госдума РФ в ходе подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта (№ 1046332-7) об обосновании госкомпаниями начальных (максимальных) цен контрактов (НМЦК) дополнила его положения нормой, согласно которой требование об обосновании НМЦК будет распространяться и на контракты с единственными поставщиками, следует из материалов Госдумы.

Это основная смысловая поправка, добавленная депутатами в этот законопроект при его подготовке ко второму чтению. Соответственно, при принятии этого законопроекта (в предложенной редакции - ИФ) госкомпании должны будут в полном объеме (включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора) обосновывать цены контрактов с едпоставщиками.

По итогам 2019 года доля только формальных закупок у единственного поставщика при закупках госкомпаний составила 32% от общего объема закупок госкомпаний. С учетом закупок по результатам несостоявшихся закупочных процедур с единственным участником, а также иных способов закупок (считаются неконкурентными и приравниваются к закупкам у едпоставщика) эта доля достигает 60-80%.

Как сообщалось, Госдума приняла в I чтении проект поправок к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно которым госкомпании должны будут обосновывать цены, в декабре прошлого года.

"Законопроект предусматривает дополнение 223-ФЗ нормой о том, что положения о закупках должны включать в себя порядок определения цены договора, формулу цены, порядок обоснования цены и т.п.", - говорил заместитель министра финансов Алексей Лавров при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

По словам Лаврова, принятие этой поправки позволит повысить прозрачность и обоснованность закупок в рамках 223-ФЗ.

Ранее Минфин неоднократно указывал на необходимость совершенствования механизма определения НМЦК в госзакупках и закупках госкомпаний.

"Надо навести порядок с определением НМЦК, чтобы она изначально не была завышена, - говорил летом прошлого года заместитель руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Артем Гриненко. - Впоследствии можно будет сфокусироваться на аномальных снижениях".

Прежде регуляторы неоднократно поднимали вопрос улучшения механизма определения НМЦК. Так, в начале 2020 года руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин объяснял необходимость совершенствования механизмов ценообразования и формирования НМЦК при госзакупках тем, что казначейское сопровождение госконтрактов и проверки госфинконтроля показали в 2019 году резкое увеличение расходов подрядчиков при получении ими госзаказа. При этом глава Казначейства подчеркивал, что речь идет о необоснованном завышении цены госконтрактов.

"Так, уровень рентабельности по отдельным однолетним контрактам составляет 30% и выше, - говорил Артюхин. - Госфинконтроль при последующих проверках эти данные подтверждает".

"На практике имеются случаи, когда запросы коммерческих предложений направляются аффилированным с заказчиком компаниям, или ответ на такие запросы поступает от компаний, которых просто не существует - вариантов много", - отмечала прежде руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина РФ Татьяна Демидова.