Госзаказчиков обяжут указывать страну происхождения товара в предложениях по определению едпоставщиков

Госзаказчиков могут обязать указывать страну происхождения товара в своих предложениях по определению той или иной компании единственным поставщиком, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам документ вносит изменения в правительственное постановление, определяющее порядок рассмотрения правительством обращений об определении единственного поставщика.

В случае принятия этого постановления госзаказчики должны будут в своих предложениях об определении едпоставщика указывать информацию о стране происхождения закупаемых товаров, включая номер реестровой записи (при наличии) в реестре российской промышленной продукции (в реестре промпродукции стран ЕАЭС). Соответственно при закупке товаров, сведения о которых отсутствуют в таких реестрах, в предложении должно будет включаться обоснование невозможности закупки российских (евразийских) товаров.

Как сообщалось, осенью прошлого года правительство утвердило новые правила рассмотрения обращений об определении едпоставщика товаров, работ, услуг при осуществлении госзакупок. В самих правилах был определен, прежде всего, перечень данных, которые должны включаться в предложение об определении единого поставщика. В их числе описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведения соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертное заключение.

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства. Последнее принимает соответствующие акты на основании решений президента. Этот порядок подготовки НПА об определении единого поставщика остался неизменным.