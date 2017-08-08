Минпромторг планирует выдавать сертификаты подтверждающие российское происхождение товаров

Минпромторг решил аккумулировать функции по подтверждению российского происхождения товаров, закупаемых государственными ведомствами, и выдаче документов, удостоверяющих уникальность тех или иных иностранных товаров для российского рынка и отсутствия их аналогов отечественного производства. Соответствующие поправки вынесены на общественное обсуждение.

Так, сегодня согласно постановлению от 14 июля 2014 г. № 656 для того, чтобы подтвердить российское происхождение продукции машиностроения, необходим акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ. В случае принятия поправок таким подтверждением будет являться заключение, выданное Минпромторгом РФ.

Постановлением от 11 августа 2014 г. № 791 предусмотрена выдача подтверждения отсутствия на территории РФ производства товаров легкой промышленности уполномоченным органом в установленном им порядке. В новой версии для товаров, перечисленных в приложении, такое заключение также будет выдавать Минпромторг, а для остальных придется получать сертификат СТ-1.

Аналогичные поправки планируется внести и в постановление от 26 сентября 2016 г. №968 – функции по подтверждению российского происхождения радиоэлектроники также готов взять на себя Минпромторг.

«Сегодня процедура подтверждения – достаточно длительный и трудоемкий процесс. Если агрегация этих функций в руках профильного ведомства поможет его упростить и ускорить, все поставщики российской продукции будут это только приветствовать»», – рассказали в компании «Приводная механика».



Публичное обсуждение прое кта завершается 17 августа 2017 г.

