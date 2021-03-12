Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок

Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет поправок к 44-ФЗ, которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ был инициирован правительством РФ.

Одна из основных мер – введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки. Все документы будут формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.

Поправками планируется сократить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Законопроект также сокращает и унифицирует сроки проведения процедур при проведении различных способов определения поставщиков, порядка проведения заказчиком отмены определения поставщика, проводимого различными способами, а также вводит новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков.

Также, вводится механизм «универсальной стоимостной предквалификации», устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн руб. только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

Комментарий эксперта

"Принятие данного законопроекта – это шаг к решению многих проблем поставщиков, возможность упрощения процесса тендерной продажи, сокращение процедурных сроков, а значит затрат на обеспечительные меры, а также исключение лишних трудозатрат по формированию документов, как для поставщиков, так и для заказчиков".

Кузьмина Наталья, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.