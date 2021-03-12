Требования к медицинским маскам для госзакупок упростят

Министерство промышленности и торговли РФ намерено разрешить поставку масок госзаказчикам при наличии заключения о происхождении продукции, выданного по сертификату СТ-1 и полученного до вступления в силу постановления Правительства РФ №2242. Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №719.

Сейчас необходимо получить специальный акт экспертизы, включающий определенное количество баллов за выполнение минимального порога технологических операций на территории РФ и использование отечественного сырья, при этом поставки импортных масок ограничены.

Поправки коснутся медицинских масок, за исключением полумасок фильтрующих классов защиты FFP1, FFP2, FFP3, классифицируемых кодами 13.95.10.190, 14.12.30.190, 14.19.32.120, 32.50.50.190, 32.99.11.160 и включенных в раздел VII документа.