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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Требования к медицинским маскам для госзакупок упростят

    Требования к медицинским маскам для госзакупок упростят

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    Министерство промышленности и торговли РФ намерено разрешить поставку масок госзаказчикам при наличии заключения о происхождении продукции, выданного по сертификату СТ-1 и полученного до вступления в силу постановления Правительства РФ №2242. Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №719.

    Сейчас необходимо получить специальный акт экспертизы, включающий определенное количество баллов за выполнение минимального порога технологических операций на территории РФ и использование отечественного сырья, при этом поставки импортных масок ограничены.

    Поправки коснутся медицинских масок, за исключением полумасок фильтрующих классов защиты FFP1, FFP2, FFP3, классифицируемых кодами 13.95.10.190, 14.12.30.190, 14.19.32.120, 32.50.50.190, 32.99.11.160 и включенных в раздел VII документа.

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