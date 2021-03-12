Расширено действие правила «третий лишний» при госзакупке медизделий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило действие механизма «третий лишний» при госзакупке медизделий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В перечень медизделий и оборудования, подпадающих под действие механизма «третий лишний», добавлено еще 11 позиций. Это, в том числе, биохимические анализаторы, медицинские микроскопы, хирургические ультразвуковые аппараты, терапевтические лазерные аппараты и т.п.
Напомним, правило «третий лишний» предусматривает, что зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции. Это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых правительством РФ.