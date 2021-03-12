Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Расширено действие правила «третий лишний» при госзакупке медизделий

    Расширено действие правила «третий лишний» при госзакупке медизделий

    Поделиться

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило действие механизма «третий лишний» при госзакупке медизделий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В перечень медизделий и оборудования, подпадающих под действие механизма «третий лишний», добавлено еще 11 позиций. Это, в том числе, биохимические анализаторы, медицинские микроскопы, хирургические ультразвуковые аппараты, терапевтические лазерные аппараты и т.п.

    Напомним, правило «третий лишний» предусматривает, что зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции. Это правило действует в отношении отдельных видов товаров, определяемых правительством РФ.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить