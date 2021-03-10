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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБ

    Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБ

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    ЭТП ГПБ предлагает следующие виды услуг по адаптации закупаемых/продаваемых позиций под Каталог ТРУ:

    1.   Подбор кодов из Каталог ТРУ к исходным позициям справочника/каталога.

    2.   Адаптация записи о товаре/работе/услуге в соответствии с параметрами каталога ТРУ.

    3.   Проверка корректности единиц измерения, установленных к товару/работе/услуге в соответствии с Каталогом ТРУ.

    Эксперты ЭТП ГПБ помогут адаптировать позиции под требования каталога ТРУ. 

    Заказать услугу можно через запрос на адрес klass@etpgpb.ru

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