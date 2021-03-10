Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБ

ЭТП ГПБ предлагает следующие виды услуг по адаптации закупаемых/продаваемых позиций под Каталог ТРУ:

1. Подбор кодов из Каталог ТРУ к исходным позициям справочника/каталога. 2. Адаптация записи о товаре/работе/услуге в соответствии с параметрами каталога ТРУ. 3. Проверка корректности единиц измерения, установленных к товару/работе/услуге в соответствии с Каталогом ТРУ.

Эксперты ЭТП ГПБ помогут адаптировать позиции под требования каталога ТРУ.

Заказать услугу можно через запрос на адрес klass@etpgpb.ru