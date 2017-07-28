Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращён

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается поправить Закон № 44-ФЗ, сократив срок для размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) со дня внесения изменений в план-график закупок. Если закупка признана несостоявшейся, этот срок составит один день. В остальных случаях – три дня.

Авторы проекта в пояснительной записке также отмечают, что Закон № 44-ФЗ содержит противоречие в использовании слов «эквивалент» госзакупки и предлагают унифицировать это положение, изложив в новой редакции п. 1 ч. 3 ст. 66 Закон № 44-ФЗ.

Узнать подробнее о законопроекте можно по ссылке № 236034-7