Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223

Приобретая необходимые товары, работы или услуги (далее — ТРУ), заказчики нередко прибегают к закупке у единственного поставщика (далее — ЕП). Данная процедура позволяет организаторам торгов быстро и оперативно приобретать нужную продукцию.

На первый взгляд, такой способ весьма удобен, особенно в процессе производственной деятельности, когда любое промедление с поставкой товара может обернуться для заказчика финансовыми потерями или несвоевременным выполнением возложенных на него обязанностей по заключенным договорам или контрактам по ФЗ №44. Однако использовать закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) следует согласно нормам ФЗ №223, ФЗ № 135[1] и Положению о закупках (далее — Положение), в котором организатор торгов должен прописать порядок осуществления своей закупочной деятельности (в том числе и закупку ТРУ у ЕП).

Закупка у ЕП как вид неконкурентной закупки

В ст. 3 ФЗ №223 указано, что Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких процедур с учетом норм ФЗ №223.

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют следующим требованиям:

1. Информация о закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 ФЗ №223, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3. Описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 ст.3 ФЗ №223.

Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) — это контрагент, с которым организатор закупки заключает договор без осуществления конкурентных процедур (указанных в Положении) и приема заявок участников.

В ФЗ №223 нет подробного описания и алгоритма проведения неконкурентной закупки у ЕП. Законодатель наделил заказчиков правом прописать свои собственные правила приобретения необходимой продукции напрямую у контрагента, указав такую возможность в ФЗ №223, а именно: порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются Положением о закупке[2].

Перечень случаев закупок у ЕП

Анализируя Положения заказчиков, размещенные в ЕИС, нельзя найти абсолютно одинаковые перечни случаев, когда организаторы процедур вправе прибегнуть к закупке ТРУ у единственного контрагента. Исходя из собственных потребностей и особенностей хозяйственной деятельности предприятия, заказчики формируют такой список возможных закупок без осуществления конкурентных процедур.

К примеру, закупка у ЕП может проводиться в следующих случаях[3]:

з акупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 600 000 рублей с НДС включительно (или иную сумму, предусмотренную Положением заказчика и региональными нормативно-правовыми актами);

Устанавливая ценовой порог прямых закупок у единственного контрагента, заказчик должен следовать принципам ФЗ №223. Учитывая, что цели и принципы ФЗ №223 и ФЗ №44 во многом похожи, при разработке Положения заказчикам рекомендуется при определении случаев размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) руководствоваться ст. 93 Закона о контрактной системе. Данная правовая позиция о допустимости установления ценового предела закупки у единственного поставщика на основании предела закупки у единственного контрагента, установленного ФЗ №44, подтверждается судебной практикой (см. Решение Красноярского УФАС по делу № 94-17-19 (024/01/17-1043/2019) от 13.02.2020).

вследствие документально подтвержденных чрезвычайных событий, эпидемиологической ситуации, когда возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

В период распространения коронавирусной инфекции организаторы торгов все чаще стали пренебрегать конкурентными способами закупок, отдавая предпочтение приобретению продукции (работ, услуг) у ЕП, аргументируя свой выбор тяжелой эпидемиологической обстановкой и сложностями проведения торгов.

Пример из практики

В антимонопольную службу поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью на действия заказчика при заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другим юридическим лицом как с единственным контрагентом на 10 месяцев без проведения конкурентной процедуры. Данные действия заказчик аргументировал тем, что необходимость заключения договора возникла в период пандемии COVID-19, а подготовить закупочную документацию по конкурентной процедуре специалист заказчика не смог из-за технических неполадок. При рассмотрении дела комиссия УФАС не усмотрела наличия обстоятельств, которые бы свидетельствовали о наличии срочной потребности в заключении договора. Заказчиком не было установлено надлежащего контроля за своевременным проведением торгов. Ссылки организатора закупки на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся на момент заключения договора, являются попыткой введения комиссии в заблуждение. Также доводы об ограничениях, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не нашли своего достаточного подтверждения в ходе рассмотрения дела. Комиссия также отмечает, что в штате ответчика не может быть специалистов, которые бы могли спрогнозировать развитие эпидемической ситуации в связи с распространением вируса (см. Решение Санкт-Петербургского УФАС по делу № 078/01/17-598/2020 от 28.08.2020).

конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся или ее проведение не привело к заключению договора, либо исполнение заключенного договора победителем не представляется возможным (в этом случае предусматривается преимущественное право по заключению договора с единственным контрагентом — с другими участниками закупки согласно результатам итогового протокола и Положению);

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;

закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конкурентных закупочных процедур в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору (контракту) в сроки невозможно.

Следует иметь в виду, что данный пункт применим, если заказчик сможет предоставить доказательства правомерности своих действий в контролирующие органы при необходимости. В противном случае антимонопольная служба укажет организатору торгов на наличие достаточного количества времени для проведения конкурентной процедуры для закупки ТРУ.

Пример из практики

В УФАС поступило обращение общества с ограниченной ответственностью с жалобой на действия заказчика при проведении неконкурентной закупки у ЕП на поставку электросварных труб. Заказчик пояснил, что проведение закупки у ЕП обусловлено срочной потребностью в материалах для выполнения обязательств муниципального контракта. В данном случае применение конкурентных способов закупки нецелесообразно в связи с затратой времени на их проведение. Изучив материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что организатором процедур в обоснование проведения закупки у ЕП применен пп. 15 п. 51.1 Положения — осуществление закупки по привлечению в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта или гражданско-правового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения в таком государственном контракте или гражданско-правовом договоре обязательств. С даты заключения муниципального контракта до заключения договора поставки предприятие обладало достаточным временным отрезком для проведения конкурентной процедуры, в связи с этим комиссия пришла к выводу о наличии в действиях заказчика нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (см. Решение Хабаровского УФАС № 8-01/282 (027/01/17-921/2019) от 19.05.2020).

оказание услуг по размещению материалов в СМИ и в сети интернет и др.

Способы закупок ТРУ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Осуществить закупку у единственного контрагента можно следующими способами:

потенциальный поставщик (исполнитель, подрядчик) самостоятельно отправляет коммерческое предложение заказчику о возможности поставить необходимую продукцию (оказать услугу, выполнить работу);

организатор процедур направляет запрос предполагаемому поставщику (исполнителю, подрядчику) о необходимости поставить товар (оказать услугу, выполнить работу).

При проведении закупки у ЕП заказчику следует:

- оценить финансовые возможности своего предприятия, необходимые для приобретения ТРУ;

- изучить рынок необходимых товаров, работ и услуг;

- проанализировать возможные альтернативные предложения контрагентов по поставке товара (оказанию услуг, выполнению работ);

- сопоставить собственные нужды производства с имеющимися предложениями на рынке ТРУ (оценить производственные показатели, технические характеристики, условия гарантии и т.д.).

Перед заключением договора с контрагентом, выбор которого осуществлялся таким неконкурентным способом, во избежание нарушения принципов ФЗ №223[4], заказчику важно убедиться, что его предложение является единственно выгодным на рынке соответствующих ТРУ. При наличии более предпочтительного предложения по цене и качеству продукции к организатору процедуры закупки могут возникнуть вопросы со стороны контролирующих органов: насколько правомерно и обоснованно заказчиком принято решение заключить договор именно с тем или иным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)?

Документы закупки у ЕП, информационное оформление

В ФЗ №223 говорится, что при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой процедуре может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено Положением[5]. Иными словами, только заказчик будет решать, как документально оформить закупку у ЕП и размещать ли сведения о такой неконкурентной процедуре в открытом доступе[6].

В некоторых случаях организатор торгов может принять решение о частичном размещении данных о закупке у единственного контрагента. К примеру, указать в Положении следующее: «В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо разработать и разместить в ЕИС извещение, документацию о закупке у единственного контрагента, включая проект договора, если закупка превышает 300 000 рублей. Если закупка не превышает 300 000 рублей, извещение и закупочная документация о закупке у единственного контрагента не разрабатывается и не размещается в ЕИС». Также может применяться иной ценовой порог, указанный в Положении.

В случае принятия решения заказчиком о публикации сведений о закупке у ЕП, организатору процедур следует определить перечень и состав документов, размещаемых в ЕИС (данные в плане закупок, извещение, документация, включая проект договора, протоколы, обоснование закупки у ЕП в Положении и др.). К примеру, в протоколе о закупке товара у единственного контрагента можно прописать следующее: «Изучив рынок закупаемых услуг, комиссия заказчика на основании пункта 5.20 Положения о закупках товаров, услуг и работ[7] приняла решение заключить договор на оказание услуг по содержанию светофорных объектов на 1 квартал 2021 года с единственным исполнителем на его условиях».

Указав в Положении о необходимости публикации сведений в ЕИС, заказчику следует выполнять прописанные требования к документам, чтобы в дальнейшем избежать вопросов от контролирующих органов.

Пример из практики

В УФАС обратился заявитель с жалобой на действия заказчика при проведении закупки у единственного поставщика (заключение договора на поставку угля). Заявитель указывает, что размещенные в ЕИС извещение и документация о закупке у ЕП не отражают предмет договора, его спецификацию, а также требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, место, условия, сроки (периоды) поставки товара, форму, сроки и порядок оплаты товара, порядок формирования цены договора (цены лота). При рассмотрении дела комиссия УФАС установила, что в извещении и документации о закупке, размещенных в ЕИС, указан лишь предмет договора, а именно поставка угля. В указанных документах отсутствует описание предмета закупки, в частности, количество поставляемого товара, требования к его функциональным характеристикам (потребительским свойствам), его количественные и качественные характеристики, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его количественных и качественных характеристик. Таким образом, действия заказчика в части отсутствия полного, как того требует его Положение о закупках, описания предмета закупки у единственного поставщика являются нарушением требований ст. 66 Положения о закупках (Решение Омского УФАС по делу № 055/07/3-1106/2019 от 13.01.2020).

Закупка у ЕП и Постановление Правительства № 616

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 616, не проходит в электронной форме, если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Положением о закупках, предусмотренным ст. 2 ФЗ №223.

Иными словами, если в Положении заказчика в списке возможных случаев приобретения необходимой продукции у ЕП будет указан товар из перечня Постановления № 616, организатор торгов закупает нужный товар:

- без проведения конкурентных процедур;

- вне электронной торговой площадки (далее — ЭТП).

Однако следует учесть тот факт, что у контролирующих органов могут возникнуть вопросы относительно возможности приобретения необходимых ТРУ напрямую у единственного контрагента, а не с помощью конкурентных способов закупок.

Отчетность по закупкам у единственного контрагента

Закупки у единственного контрагента являются неотъемлемой частью ежемесячной отчетности заказчика. Согласно ч. 19 ст. 4 ФЗ №223 заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 ФЗ №223 (к примеру, в течение отчетного месяца заказчик заключил 4 договора по 98 000 рублей на поставку кровельных материалов с напрямую с ЕП и внес в отчет);

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у ЕП (к примеру, заказчик в течение отчетного месяца заключил договор энергоснабжения с ЕП на 150 000 рублей без проведения конкурентных процедур[8] и внес в отчет);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся (к примеру, на участие в запросе предложений подана только одна заявка, в связи с этим процедура была признана несостоявшейся, и в дальнейшем заказчик заключил договор с единственным участником закупки как с единственным поставщиком[9]).

Несвоевременное размещение или неразмещение в ЕИС указанной информации может стать причиной административной ответственности заказчиков. Согласно ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (см. постановления ФАС РФ от 08.11.2019 по делу № 17/04/7.32.3-195/2019, от 29.08.2018 по делу № АК832-18).

Закупки до 100 тыс./500 тыс. рублей

Согласно ч. 15 ст. 4 ФЗ №223 заказчик вправе не размещать сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более пяти миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке ТРУ, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей.

В данном случае организатором торгов проводятся мелкие оперативные закупки, при которых нет необходимости осуществления конкурентных торговых процедур с подачей ценовых предложений. Данные прямые закупки у единственного контрагента до 100/500 тысяч рублей заказчик вправе не включать в план закупок, но сведения о них необходимо отобразить в ежемесячном отчете.

В случае принятия решения о публикации малых закупок в открытом доступе (данную обязанность необходимо отразить в Положении) организатор процедур должен опубликовать результаты таких закупок в реестре договоров согласно Постановлению Правительства РФ №1132[10]. Закон о закупках не содержит ограничений о возможном количестве договоров до 100/500 тысяч рублей, которые заказчик вправе заключать напрямую с контрагентами, вследствие чего на практике нередко возникают случаи дробления крупного лота на мелкие закупки (во избежание проведения конкурентных процедур).

В соответствии с письмом ФАС от 14.11.2019 № ИА/100041/19 само по себе неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением установленных требований не является нарушением, если такие действия не являются результатом антиконкурентного соглашения (ст. 16 Закона о защите конкуренции). Однако на практике не так просто заказчикам доказать правомерность своих действий при заключении таких мелких договоров.

Антимонопольная служба при проведении проверки обоснованности действий организаторов процедур может наказать их за искусственное дробление закупок, поскольку такие действия ведут к нарушению принципов ФЗ №223, а именно:

- развитию добросовестной конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности закупки, предотвращению коррупции и других злоупотреблений;

- информационной открытости закупки.

Порядок заключения договоров с ЕП

Требований к порядку заключения договора при проведении закупки у единственного контрагента ФЗ №223 не установлено, поэтому организатору процедур следует руководствоваться нормами ГК РФ о заключении договоров любого вида (гл. 28 ГК РФ) и о заключении договоров отдельных видов, а также условиями, которые содержатся в его Положении.

Подписание договора, как правило, включает в себя следующие этапы:

определение сторонами (заказчиком и контрагентом) существенных условий договора (цена, количество товара, объем работ/услуг, сроки поставки/оказания услуг/выполнения работ, ответственность сторон, порядок приемки и оплаты и др.);

направление сторонами договора на ознакомление и подпись (согласно порядку, установленному в Положении).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закупка у единственного контрагента часто применяется заказчиками при осуществлении своей производственной деятельности. Во избежание злоупотребления данным способом приобретения товаров, работ услуг напрямую у поставщика (подрядчика, исполнителя) организаторам процедур необходимо применять его только при наличии экономической и производственной целесообразности, которая исключает искусственное дробление предстоящей закупки в соответствии с нормами действующего законодательства и Положением о закупках.

[1] Нередко антимонопольная служба указывает на нарушения требований Закона о защите конкуренции ввиду избрания заказчиком способа закупки у единственного поставщика, поскольку это влечет за собой ограничение конкуренции. [2] ст.3.6 ФЗ №223 [3] При определении таких случаев заказчик может ориентироваться на перечень оснований заключения контракта с единственным контрагентом по ФЗ №44, данный в ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. [4]См. п. 9 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.05.2018 (избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной деятельности и положения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»). [5] Ч. 5 ст. 4 ФЗ №223 [6] См. Решение Новгородского УФАС по делу № 053/07/3-593/2020 от 23.11.2020 года. [7] К примеру, когда конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся или ее проведение не привело к заключению договора, либо исполнение заключенного договора победителем не представляется возможным. [8] При указании такой возможности в Положении о закупках. [9] При указании такой возможности в Положении о закупках. [10] "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки".