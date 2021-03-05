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    Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223

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    Приобретая необходимые товары, работы или услуги (далее — ТРУ), заказчики нередко прибегают к закупке у единственного поставщика (далее — ЕП). Данная процедура позволяет организаторам торгов быстро и оперативно приобретать нужную продукцию.

    На первый взгляд, такой способ весьма удобен, особенно в процессе производственной деятельности, когда любое промедление с поставкой товара может обернуться для заказчика финансовыми потерями или несвоевременным выполнением возложенных на него обязанностей по заключенным договорам или контрактам по ФЗ №44. Однако использовать закупку  у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) следует согласно нормам ФЗ №223, ФЗ № 135[1] и Положению о закупках (далее — Положение), в котором организатор торгов должен прописать порядок осуществления своей закупочной деятельности (в том числе и закупку ТРУ у ЕП).

    Закупка у ЕП как вид неконкурентной закупки

    В ст. 3 ФЗ №223 указано, что Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких процедур с учетом норм ФЗ №223. 

    Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют следующим требованиям:

    1. Информация о закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:

    а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке;

    б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 ФЗ №223, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

    2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

    3. Описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 ст.3 ФЗ №223.

    Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) — это контрагент, с которым организатор закупки заключает договор без осуществления конкурентных процедур (указанных в Положении) и приема заявок участников.

    В ФЗ №223 нет подробного описания и алгоритма проведения неконкурентной закупки у ЕП. Законодатель наделил заказчиков правом прописать свои собственные правила приобретения необходимой продукции напрямую у контрагента, указав такую возможность в ФЗ №223, а именно: порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются Положением о закупке[2].

    Перечень случаев закупок у ЕП

    Анализируя Положения заказчиков, размещенные в ЕИС, нельзя найти абсолютно одинаковые перечни случаев, когда организаторы процедур вправе прибегнуть к закупке ТРУ у единственного контрагента. Исходя из собственных потребностей и особенностей хозяйственной деятельности предприятия, заказчики формируют такой список возможных закупок без осуществления конкурентных процедур.

     К примеру, закупка у ЕП может проводиться в следующих случаях[3]:

    • закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 600 000 рублей с НДС включительно (или иную сумму, предусмотренную Положением заказчика и региональными нормативно-правовыми актами);

    Устанавливая ценовой порог прямых закупок у единственного контрагента, заказчик должен следовать принципам ФЗ №223. Учитывая, что цели и принципы ФЗ №223 и ФЗ №44 во многом похожи, при разработке Положения заказчикам рекомендуется при определении случаев размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) руководствоваться ст. 93 Закона о контрактной системе.   Данная правовая позиция о допустимости установления ценового предела закупки у единственного поставщика на основании предела закупки у единственного контрагента, установленного ФЗ №44, подтверждается судебной практикой (см. Решение Красноярского УФАС по делу № 94-17-19 (024/01/17-1043/2019) от 13.02.2020).  

    • вследствие документально подтвержденных чрезвычайных событий, эпидемиологической ситуации, когда возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

     

    В период распространения коронавирусной инфекции организаторы торгов все чаще стали пренебрегать конкурентными способами закупок, отдавая предпочтение приобретению продукции (работ, услуг) у ЕП, аргументируя свой выбор тяжелой эпидемиологической обстановкой и сложностями проведения торгов.

    Пример из практики

    В антимонопольную службу поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью на действия заказчика при заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другим юридическим лицом как с единственным контрагентом на 10 месяцев без проведения конкурентной процедуры. Данные действия заказчик аргументировал тем, что необходимость заключения договора возникла в период пандемии COVID-19, а подготовить закупочную документацию по конкурентной процедуре специалист заказчика не смог из-за технических неполадок. При рассмотрении дела комиссия УФАС не усмотрела наличия обстоятельств, которые бы свидетельствовали о наличии срочной потребности в заключении договора. Заказчиком не было установлено надлежащего контроля за своевременным проведением торгов. Ссылки организатора закупки на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся на момент заключения договора, являются попыткой введения комиссии в заблуждение. Также доводы об ограничениях, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не нашли своего достаточного подтверждения в ходе рассмотрения дела. Комиссия также отмечает, что в штате ответчика не может быть специалистов, которые бы могли спрогнозировать развитие эпидемической ситуации в связи с распространением вируса (см. Решение Санкт-Петербургского УФАС по делу № 078/01/17-598/2020 от 28.08.2020).

    • конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся или ее проведение не привело к заключению договора, либо исполнение заключенного договора победителем не представляется возможным (в этом случае предусматривается преимущественное право по заключению договора с единственным контрагентом — с другими участниками закупки согласно результатам итогового протокола и Положению);
    • поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
    • закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
    • заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
    • закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;
    • возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конкурентных закупочных процедур в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору (контракту) в сроки невозможно.

    Следует иметь в виду, что данный пункт применим, если заказчик сможет предоставить доказательства правомерности своих действий в контролирующие органы при необходимости. В противном случае антимонопольная служба укажет организатору торгов на наличие достаточного количества времени для проведения конкурентной процедуры для закупки ТРУ.

    Пример из практики

    В УФАС поступило обращение общества с ограниченной ответственностью с жалобой на действия заказчика при проведении неконкурентной закупки у ЕП на поставку электросварных труб. Заказчик пояснил, что проведение закупки у ЕП обусловлено срочной потребностью в материалах для выполнения обязательств муниципального контракта. В данном случае применение конкурентных способов закупки нецелесообразно в связи с затратой времени на их проведение. Изучив материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что организатором процедур в обоснование проведения закупки у ЕП применен пп. 15 п. 51.1   Положения осуществление закупки по привлечению в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта или гражданско-правового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения в таком государственном контракте или гражданско-правовом договоре обязательств. С даты заключения муниципального контракта до заключения договора поставки предприятие обладало достаточным временным отрезком для проведения конкурентной процедуры, в связи с этим комиссия пришла к выводу о наличии в действиях заказчика нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (см. Решение Хабаровского УФАС № 8-01/282 (027/01/17-921/2019) от 19.05.2020).

    • оказание услуг по размещению материалов в СМИ и в сети интернет и др.

    Способы закупок ТРУ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

    Осуществить закупку у единственного контрагента можно следующими способами:

    • потенциальный поставщик (исполнитель, подрядчик) самостоятельно отправляет коммерческое предложение заказчику о возможности поставить необходимую продукцию (оказать услугу, выполнить работу);
    • организатор процедур направляет запрос предполагаемому поставщику (исполнителю, подрядчику) о необходимости поставить товар (оказать услугу, выполнить работу).

    При проведении закупки у ЕП заказчику следует:

    - оценить финансовые возможности своего предприятия, необходимые для приобретения ТРУ;

    - изучить рынок необходимых товаров, работ и услуг;

    - проанализировать возможные альтернативные предложения контрагентов по поставке товара (оказанию услуг, выполнению работ);

    - сопоставить собственные нужды производства с имеющимися предложениями на рынке ТРУ (оценить производственные показатели, технические характеристики, условия гарантии и т.д.).

    Перед заключением договора с контрагентом, выбор которого осуществлялся таким неконкурентным способом, во избежание нарушения принципов ФЗ №223[4], заказчику  важно убедиться, что его предложение является  единственно выгодным на рынке соответствующих ТРУ. При наличии более предпочтительного предложения по цене и качеству продукции к организатору процедуры закупки могут возникнуть вопросы со стороны контролирующих органов: насколько правомерно и обоснованно заказчиком принято решение заключить договор именно с тем или иным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)?

    Документы закупки у ЕП, информационное оформление

    В ФЗ №223 говорится, что при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой процедуре может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено Положением[5]. Иными словами, только заказчик будет решать, как документально оформить закупку у ЕП и размещать ли сведения о такой неконкурентной процедуре в открытом доступе[6].

    В некоторых случаях организатор торгов может принять решение о частичном размещении данных о закупке у единственного контрагента. К примеру, указать в Положении следующее: «В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо разработать и разместить в ЕИС извещение, документацию о закупке у единственного контрагента, включая проект договора, если закупка превышает 300 000 рублей. Если закупка не превышает 300 000 рублей, извещение и закупочная документация о закупке у единственного контрагента не разрабатывается и не размещается в ЕИС». Также может применяться иной ценовой порог, указанный в Положении.

    В случае принятия решения заказчиком о публикации сведений о закупке у ЕП, организатору процедур следует определить перечень и состав документов, размещаемых в ЕИС (данные в плане закупок, извещение, документация, включая проект договора, протоколы, обоснование закупки у ЕП в Положении и др.). К примеру, в протоколе о закупке товара у единственного контрагента можно прописать следующее: «Изучив рынок закупаемых услуг, комиссия заказчика  на основании пункта 5.20  Положения о закупках товаров, услуг и работ[7] приняла решение  заключить договор на оказание услуг по содержанию светофорных объектов на 1 квартал 2021 года с единственным исполнителем на его условиях».

    Указав в Положении о необходимости публикации сведений в ЕИС, заказчику следует выполнять прописанные требования к документам, чтобы в дальнейшем избежать вопросов от контролирующих органов.

    Пример из практики

    В УФАС обратился заявитель с жалобой на действия заказчика при проведении закупки у единственного поставщика (заключение договора на поставку угля). Заявитель указывает, что размещенные в ЕИС извещение и документация о закупке у ЕП не отражают предмет договора, его спецификацию, а также требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, место, условия, сроки (периоды) поставки товара, форму, сроки и порядок оплаты товара, порядок формирования цены договора (цены лота). При рассмотрении дела комиссия УФАС установила, что в извещении и документации о закупке, размещенных в ЕИС, указан лишь предмет договора, а именно поставка угля. В указанных документах отсутствует описание предмета закупки, в частности, количество поставляемого товара, требования к его функциональным характеристикам (потребительским свойствам), его количественные и качественные характеристики, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его количественных и качественных характеристик. Таким образом, действия заказчика в части отсутствия полного, как того требует его Положение о закупках, описания предмета закупки у единственного поставщика являются нарушением требований ст. 66 Положения о закупках (Решение Омского УФАС по делу № 055/07/3-1106/2019 от 13.01.2020).

    Закупка у ЕП и Постановление Правительства № 616

    Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 616, не проходит в электронной форме, если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Положением о закупках, предусмотренным ст. 2 ФЗ №223.

    Иными словами, если в Положении заказчика в списке возможных случаев приобретения необходимой продукции у ЕП будет указан товар из перечня Постановления № 616, организатор торгов закупает нужный товар:

    - без проведения конкурентных процедур;

    - вне электронной торговой площадки (далее ЭТП).

    Однако следует учесть тот факт, что у контролирующих органов могут возникнуть вопросы относительно возможности приобретения необходимых ТРУ напрямую у единственного контрагента, а не с помощью конкурентных способов закупок.

    Отчетность по закупкам у единственного контрагента

    Закупки у единственного контрагента являются неотъемлемой частью ежемесячной отчетности заказчика. Согласно ч. 19 ст. 4 ФЗ №223 заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

    1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 ФЗ №223 (к примеру, в течение отчетного месяца заказчик заключил 4 договора по 98 000 рублей на поставку кровельных материалов с напрямую с ЕП и внес в отчет);

    2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у ЕП (к примеру, заказчик в течение отчетного месяца заключил договор энергоснабжения с ЕП на 150 000 рублей без проведения конкурентных процедур[8] и внес в отчет);

    3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся (к примеру, на участие в запросе предложений подана только одна заявка, в связи с этим процедура была признана несостоявшейся, и в дальнейшем заказчик заключил договор с единственным участником закупки как с единственным поставщиком[9]).

    Несвоевременное размещение или неразмещение в ЕИС указанной информации может стать причиной административной ответственности заказчиков. Согласно ч.5 ст. 7.32.3 КоАП РФ предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (см. постановления ФАС РФ от 08.11.2019 по делу № 17/04/7.32.3-195/2019, от 29.08.2018 по делу № АК832-18).

    Закупки до 100 тыс./500 тыс. рублей

    Согласно ч. 15 ст. 4 ФЗ №223 заказчик вправе не размещать сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более пяти миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке ТРУ, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей.

     В данном случае организатором торгов проводятся мелкие оперативные закупки, при которых нет необходимости осуществления конкурентных торговых процедур с подачей ценовых предложений. Данные прямые закупки у единственного контрагента до 100/500 тысяч рублей заказчик вправе не включать в план закупок, но сведения о них необходимо отобразить в ежемесячном отчете.

     В случае принятия решения о публикации малых закупок в открытом доступе (данную обязанность необходимо отразить в Положении) организатор процедур должен опубликовать результаты таких закупок в реестре договоров согласно Постановлению Правительства РФ №1132[10]. Закон о закупках не содержит ограничений о возможном количестве договоров до 100/500 тысяч рублей, которые заказчик вправе заключать напрямую с контрагентами, вследствие чего на практике нередко возникают случаи дробления крупного лота на мелкие закупки (во избежание проведения конкурентных процедур).

    В соответствии с письмом ФАС от 14.11.2019 № ИА/100041/19 само по себе неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением установленных требований не является нарушением, если такие действия не являются результатом антиконкурентного соглашения (ст. 16 Закона о защите конкуренции). Однако на практике не так просто заказчикам доказать правомерность своих действий при заключении таких мелких договоров.

    Антимонопольная служба при проведении проверки обоснованности действий организаторов процедур может наказать их за искусственное дробление закупок, поскольку такие действия ведут к нарушению принципов ФЗ №223, а именно:

     - развитию добросовестной конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности закупки, предотвращению коррупции и других злоупотреблений;

     - информационной открытости закупки.

    Порядок заключения договоров с ЕП

    Требований к порядку заключения договора при проведении закупки у единственного контрагента ФЗ №223 не установлено, поэтому организатору процедур следует руководствоваться нормами ГК РФ о заключении договоров любого вида (гл. 28 ГК РФ) и о заключении договоров отдельных видов, а также условиями, которые содержатся  в его Положении.

    Подписание договора, как правило, включает в себя следующие этапы:

    • определение сторонами (заказчиком и контрагентом) существенных условий договора (цена, количество товара, объем работ/услуг, сроки поставки/оказания услуг/выполнения работ, ответственность сторон, порядок приемки и оплаты и др.);
    • направление сторонами договора на ознакомление и подпись (согласно порядку, установленному в Положении).

    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закупка у единственного контрагента часто применяется заказчиками при осуществлении своей производственной деятельности. Во избежание злоупотребления данным способом приобретения товаров, работ услуг напрямую у поставщика (подрядчика, исполнителя) организаторам процедур необходимо применять его только при наличии экономической и производственной целесообразности, которая исключает искусственное дробление предстоящей закупки в соответствии с нормами действующего законодательства и Положением о закупках. 

     

    [1] Нередко антимонопольная служба указывает на нарушения требований Закона о защите конкуренции ввиду избрания заказчиком способа закупки у единственного поставщика, поскольку это влечет за собой ограничение конкуренции.

    [2] ст.3.6 ФЗ №223

    [3] При определении таких случаев заказчик может ориентироваться на перечень оснований заключения контракта с единственным контрагентом по ФЗ №44, данный в ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

    [4]См. п. 9 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.05.2018 (избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной деятельности и положения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

    [5] Ч. 5 ст. 4 ФЗ №223

    [6] См. Решение Новгородского УФАС по делу № 053/07/3-593/2020 от 23.11.2020 года.

    [7] К примеру, когда конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся или ее проведение не привело к заключению договора, либо исполнение заключенного договора победителем не представляется возможным.

    [8] При указании такой возможности в Положении о закупках.

    [9] При указании такой возможности в Положении о закупках.

    [10] "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки".

    Наши Эксперты, 223-ФЗ, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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    10 сентября 2021 г.

    Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ

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    10 сентября 2021 г.

    Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски

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    09 сентября 2021 г.

    Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года

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    06 сентября 2021 г.

    Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ

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    03 сентября 2021 г.

    Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ

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    03 сентября 2021 г.

    Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ

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    02 сентября 2021 г.

    Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств

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    27 августа 2021 г.

    Импортозамещение поставят на общественный контроль

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    27 августа 2021 г.

    Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема

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    20 августа 2021 г.

    Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?

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    20 августа 2021 г.

    Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибок

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    20 августа 2021 г.

    SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН

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    16 августа 2021 г.

    Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений

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    04 августа 2021 г.

    "Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации

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    03 августа 2021 г.

    Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации

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    21 июля 2021 г.

    Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом

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    15 июля 2021 г.

    Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»

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    07 июля 2021 г.

    Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный лист

    Подробнее

    28 июня 2021 г.

    Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»

    Подробнее

    24 июня 2021 г.

    IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    23 июня 2021 г.

    Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от Газпромбанка

    Подробнее

    15 июня 2021 г.

    Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

    Подробнее

    10 июня 2021 г.

    Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса

    Подробнее

    10 июня 2021 г.

    Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»

    Подробнее

    07 июня 2021 г.

    ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!

    Подробнее

    07 июня 2021 г.

    Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»

    Подробнее

    03 июня 2021 г.

    Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    02 июня 2021 г.

    Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»

    Подробнее

    02 июня 2021 г.

    ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов

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    31 мая 2021 г.

    Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ

    Подробнее

    31 мая 2021 г.

    Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

    Подробнее

    20 мая 2021 г.

    Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта

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    17 мая 2021 г.

    УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

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    11 мая 2021 г.

    ПредприниМАЙ

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    11 мая 2021 г.

    Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых

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    29 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

    Подробнее

    26 апреля 2021 г.

    Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

    Подробнее

    26 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

    Подробнее

    19 апреля 2021 г.

    Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

    Подробнее

    19 апреля 2021 г.

    На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион

    Подробнее

    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

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    09 апреля 2021 г.

    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

    Подробнее

    09 апреля 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле

    Подробнее

    05 апреля 2021 г.

    Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года

    Подробнее

    05 апреля 2021 г.

    НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой

    Подробнее

    05 апреля 2021 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

    Подробнее

    01 апреля 2021 г.

    «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ

    Подробнее

    29 марта 2021 г.

    Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»

    Подробнее

    29 марта 2021 г.

    «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области

    Подробнее

    24 марта 2021 г.

    Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН

    Подробнее

    12 марта 2021 г.

    Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

    Подробнее

    03 марта 2021 г.

    Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021

    Подробнее

    01 марта 2021 г.

    Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках

    Подробнее

    18 февраля 2021 г.

    Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

    Подробнее

    18 февраля 2021 г.

    Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний

    Подробнее

    11 февраля 2021 г.

    Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек

    Подробнее

    01 февраля 2021 г.

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    01 февраля 2021 г.

    Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

    Подробнее

    28 января 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ

    Подробнее

    24 января 2021 г.

    Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

    Подробнее

    18 января 2021 г.

    Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным

    Подробнее

    18 января 2021 г.

    Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

    Подробнее

    14 января 2021 г.

    Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    Постановление Правительства № 2013

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    21 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на площадке

    Подробнее

    16 декабря 2020 г.

    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    02 декабря 2020 г.

    Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!

    Подробнее

    30 ноября 2020 г.

    Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

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    16 ноября 2020 г.

    Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ

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    16 ноября 2020 г.

    Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать

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    19 октября 2020 г.

    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

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    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

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    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    24 сентября 2020 г.

    ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

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    15 сентября 2020 г.

    Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ

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    07 сентября 2020 г.

    Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

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    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 сентября 2020 г.

    100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала

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    28 августа 2020 г.

    Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

    Подробнее

    26 августа 2020 г.

    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

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    29 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи

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    15 июня 2020 г.

    Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года

    Подробнее

    15 июня 2020 г.

    Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса

    Подробнее

    22 мая 2020 г.

    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

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    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

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    21 мая 2020 г.

    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

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    21 мая 2020 г.

    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

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    13 мая 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года

    Подробнее

    12 мая 2020 г.

    ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

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    29 апреля 2020 г.

    Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта

    Подробнее

    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

    Подробнее

    27 апреля 2020 г.

    Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

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    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

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    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

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    23 марта 2020 г.

    Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Какими будут поправки в 44-ФЗ

    Подробнее

    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

    Подробнее

    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

    Подробнее

    25 февраля 2020 г.

    К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал

    Подробнее

    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

    Подробнее

    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Подробнее

    11 февраля 2020 г.

    «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

    Подробнее

    10 февраля 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    05 декабря 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

    Подробнее

    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

    Подробнее

    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

    Подробнее

    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

    Подробнее

    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

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    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

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    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

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    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

    Подробнее

    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

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    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

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    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

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    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

    Подробнее

    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

    Подробнее

    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

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    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

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    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    18 апреля 2019 г.

    Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

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    17 апреля 2019 г.

    ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

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