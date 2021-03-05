Госзаказчики смогут учитывать рыночные данные при определении НМЦК по квотируемым закупкам

Госзаказчики получат право определять начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) по квотируемым закупкам у единственных поставщиков на основании рыночных данных. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас госзаказчик при проведении квотируемой закупки у единственного поставщика может использовать для определения цены контракта метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

При этом оговаривается, что запрос ценовой информации он может направлять только тем промышленным предприятиям, данные о которых включены в государственную информационную систему промышленности (ГИСП). То есть, при отсутствии в ГИСП информации о производителях той или иной продукции заказчик не сможет использовать названный метод определения цены закупки.

Поправки Минпромторга предполагают, что госзаказчик при определении НМЦК на тот или иной товар должен будет ориентироваться на ценовую информацию предприятий, включенных в ГИСП, только в том случае, если в системе имеется информация о трех и более производителях соответствующего товара.

В остальных случаях заказчик должен будет направлять дополнительный запрос ценовой информации иным участникам рынка или использовать соответствующую ценовую информацию из исполненных госконтрактов за последние три года.

При этом под иными участниками рынка подразумеваются компании или предприятия, обладающим опытом поставок квотируемых товаров.

Напомним, с января текущего года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).