Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством для реестра контрактов

Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов. Изменения вступают в силу 8 марта текущего года.
Теперь для формирования в реестре контрактов информации об источнике финансирования контракта заказчики должны будут указывать код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Информация формируется при заключении контракта, предметом которого является:
- приобретение объектов недвижимого имущества;
- подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий;
- выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.
А также если контракт жизненного цикла предусматривает:
- проектирование;
- строительство;
- реконструкцию;
- капремонт;
- осуществление вложений в объект капитального строительства, приобретения недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета.
Кроме этого, по действующему законодательству приведены некоторые положения порядка, в том числе касающиеся формирования информации о способах определения контрагентов и стране происхождения поставляемых товаров.