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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством для реестра контрактов

    Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством для реестра контрактов

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    Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов. Изменения вступают в силу 8 марта текущего года.

    Теперь для формирования в реестре контрактов информации об источнике финансирования контракта заказчики должны будут указывать код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

    Информация формируется при заключении контракта, предметом которого является:

    • приобретение объектов недвижимого имущества; 
    • подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий; 
    • выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

    А также если контракт жизненного цикла предусматривает:

    • проектирование; 
    • строительство; 
    • реконструкцию; 
    • капремонт; 
    • осуществление вложений в объект капитального строительства, приобретения недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета.

    Кроме этого, по действующему законодательству приведены некоторые положения порядка, в том числе касающиеся формирования информации о способах определения контрагентов и стране происхождения поставляемых товаров.

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