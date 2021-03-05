Как изменился порядок формирования и обмена информацией между заказчиком и Казначейством для реестра контрактов

Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов. Изменения вступают в силу 8 марта текущего года.

Теперь для формирования в реестре контрактов информации об источнике финансирования контракта заказчики должны будут указывать код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Информация формируется при заключении контракта, предметом которого является:

приобретение объектов недвижимого имущества;

подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий;

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

А также если контракт жизненного цикла предусматривает:

проектирование;

строительство;

реконструкцию;

капремонт;

осуществление вложений в объект капитального строительства, приобретения недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета.

Кроме этого, по действующему законодательству приведены некоторые положения порядка, в том числе касающиеся формирования информации о способах определения контрагентов и стране происхождения поставляемых товаров.