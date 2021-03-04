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    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    26 февраля состоялась lll Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок». ЭТП ГПБ выступила в качестве соорганизатора мероприятия, посвященного тенденциям и изменениям в сфере госзаказа и торгов по 223-ФЗ.

    Программа конференции включала секции по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также секцию закупок в сфере здравоохранения. В качестве спикеров выступали ведущие практики рынка, представители контролирующих органов, региональных и федеральных властей.

    В рамках конференции «Вакцина для закупок» обсуждались следующие актуальные вопросы и проблемы:

    • неоднозначности законных требований и конфликты интересов в сфере закупок;
    • проблемы импортозамещения и применения нацрежима;
    • законодательные новации в медицинских закупках и др.

    Спикеры от ЭТП ГПБ

    На lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок представили свои доклады спикеры ЭТП ГПБ.

    Антон Котугин — руководитель направления по работе с государственными органами ЭТП ГПБ.

    Пензенская конференция очень важна для заказчиков как регионального, так и муниципального уровня. Запрос на такое мероприятие есть уже третий год подряд. ЭТП ГПБ и организатор конференции "Ценный советник" проводят плотную совместную работу в сфере применения 44-ФЗ.

    Для ЭТП ГПБ очень ценно участвовать в конференции, так как это отличная возможность поделиться своим опытом и техническими наработками. Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу в сфере госзаказа”.

    Волкова Мария — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ.

    “Участие в региональных конференциях — это всегда возможность узнать что-то новое, обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства.

    Особенно ценно — представлять ЭТП ГПБ, иметь возможность рассказать о сервисах площадки и о том, насколько удобно их применение для оптимизации закупочной деятельности заказчиков”.

    Суммарно на конференции было представлено 8 секций, в которых выступило 25 спикеров-экспертов, присутствовало более тысячи слушателей. Мероприятие длилось более шести часов.

    Место проведения: Центр культурного развития г. Пенза, ул. Ленинградская 1А.

    Конференция, Наши Эксперты, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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