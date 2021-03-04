Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

26 февраля состоялась lll Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок». ЭТП ГПБ выступила в качестве соорганизатора мероприятия, посвященного тенденциям и изменениям в сфере госзаказа и торгов по 223-ФЗ.

Программа конференции включала секции по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также секцию закупок в сфере здравоохранения. В качестве спикеров выступали ведущие практики рынка, представители контролирующих органов, региональных и федеральных властей.

В рамках конференции «Вакцина для закупок» обсуждались следующие актуальные вопросы и проблемы:

неоднозначности законных требований и конфликты интересов в сфере закупок;

проблемы импортозамещения и применения нацрежима;

законодательные новации в медицинских закупках и др.

Спикеры от ЭТП ГПБ

На lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок представили свои доклады спикеры ЭТП ГПБ.

Антон Котугин — руководитель направления по работе с государственными органами ЭТП ГПБ.

“Пензенская конференция очень важна для заказчиков как регионального, так и муниципального уровня. Запрос на такое мероприятие есть уже третий год подряд. ЭТП ГПБ и организатор конференции "Ценный советник" проводят плотную совместную работу в сфере применения 44-ФЗ.

Для ЭТП ГПБ очень ценно участвовать в конференции, так как это отличная возможность поделиться своим опытом и техническими наработками. Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу в сфере госзаказа”.

Волкова Мария — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ.

“Участие в региональных конференциях — это всегда возможность узнать что-то новое, обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства.

Особенно ценно — представлять ЭТП ГПБ, иметь возможность рассказать о сервисах площадки и о том, насколько удобно их применение для оптимизации закупочной деятельности заказчиков”.

Суммарно на конференции было представлено 8 секций, в которых выступило 25 спикеров-экспертов, присутствовало более тысячи слушателей. Мероприятие длилось более шести часов.

Место проведения: Центр культурного развития г. Пенза, ул. Ленинградская 1А.