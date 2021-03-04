Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 марта

С 1 марта 2021 года произошли изменения в условиях оплаты за услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ.

Актуальные тарифы в зависимости от объема заявки:

1-49 позиций - 180 руб. за одну позицию;

50 - 99 позиций - 150 руб. за одну позицию;

100 и более позиций - 130 руб. за одну позицию.

Сервис нормализации позиций на Торговом Портале ЭТП ГПБ позволяет расширить рынок сбыта клиента, географию продаж, выйти на новых крупных заказчиков, структурировать каталоги и увеличить объемы участия в прямых закупках.