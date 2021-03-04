Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 марта

С 1 марта 2021 года произошли изменения в условиях оплаты за услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ.
Актуальные тарифы в зависимости от объема заявки:
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1-49 позиций - 180 руб. за одну позицию;
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50 - 99 позиций - 150 руб. за одну позицию;
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100 и более позиций - 130 руб. за одну позицию.
Сервис нормализации позиций на Торговом Портале ЭТП ГПБ позволяет расширить рынок сбыта клиента, географию продаж, выйти на новых крупных заказчиков, структурировать каталоги и увеличить объемы участия в прямых закупках.