Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021

В сфере закупок информация динамично меняется, быстро устаревает и остается чрезвычайно запутанной из-за обилия законодательных новаций, особенностей процедур, развития технологий и активности контролирующих органов. Обучающий Центр ЭТП ГПБ поможет вам не потеряться! У нас есть все необходимое, чтобы облегчить жизнь участников торгов — спикеры, которые прекрасно знают язык закупок и потребности рынка, функционал простой и удобной подачи материала, надежные цифровые платформы и форматы мероприятий на все случаи жизни. Вебинары по большим и сложным темам, ответы на вопросы для тех, кто хочет подробнее разобрать свою личную боль, блиц-мероприятия для тех, кто ценит время и стремится к концентрированным знаниям. Присоединяйтесь к нам и научитесь участвовать в торгах как профи!

10 марта в 11:00 (МСК) — приглашаем принять участие в вебинаре «Практика работы на ЭТП ГПБ для поставщиков 223-ФЗ: секция ГК Газпром». Секция ГК Газпром предоставляет возможности для участия в торгах одного из крупнейших заказчиков РФ. На вебинаре мы расскажем, как эффективно использовать функционал сервиса — пройти регистрацию, участвовать в торгах, разбираться в специфике процедур. Посетите виртуальный тур по всем особенностям функционала вместе с нашим спикером и используйте возможности электронной площадки на все 100%, чтобы участвовать и побеждать в закупках.

Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

11 марта в 11:00 (МСК) — присоединяйтесь к бесплатному вебинару для заказчиков 44-ФЗ по теме «Новые правила закупок в контрактной системе 2021 года».

Спикер мероприятия — Кузнецов Кирилл Владимирович, генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, антикоррупционный эксперт, аккредитованный Минюстом РФ, специалист-практик в области закупок с 1998 г., автор книг и профильных статей в области закупок.

На вебинаре вы узнаете особенности применения правил квотирования, включая последние законопроекты и разъяснения Минпромторга, новые правила проведения запроса котировок с раскрытием позиции регулятора, изменения правил исполнения контракта, включая «ковидные оговорки», и вопрос истечения срока применения. А также новые обязанности закупочных комиссий и важные прецеденты из судебной практики и прокурорских проверок. Спикер ответит на вопросы аудитории и поможет разобраться со сложной темой. Присоединяйтесь и будьте в курсе нового и важного в закупках!

16 марта в 10:00 (МСК) — примите участие в вебинаре «Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ». Изучите основные инструменты работы на портале государственных закупок по 44-ФЗ от ЭТП ГПБ. Эксперт площадки поможет разобраться с основным и дополнительным функционалом секции 44-ФЗ для заказчика, расскажет о настройке автоматизации контроля процедур и объяснит, как оптимизировать возможности по поиску исполнителей для контрактов и проведению торгов. Спикер — Кузьмина Наталья, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий. Регистрируйтесь на вебинар и узнайте, как удобно и легко можно участвовать в госзаказе на ЭТП ГПБ.

17 марта в 11:00 (МСК) — приглашаем на вебинар «Преимущества работы с НСИ для крупных поставщиков».

Торговый Портал ЭТП ГПБ – современный маркетплейс, который создает все условия для прямого взаимодействия поставщиков и заказчиков. Одно из преимуществ Торгового Портала – служба НСИ, которая позволяет нормализовать позиции и оптимизировать работу с прайс-листами.

Инна Борсова, непосредственно руководитель службы НСИ, проводит обучающий вебинар для поставщиков, который будет актуален и для активных участников Торгового Портала, и для недавно зарегистрировавшихся пользователей, которые только начали осваиваться на площадке. Вебинар позволит вам не только понять алгоритмы эффективной работы с прайс-листами. Вы сможете взглянуть на торговую площадку глазами заказчика, понять, на чем строится его выбор продукции при схожих параметрах и ценах, и на основе этих данных вы сможете оптимизировать свои каталоги и выйти на новый уровень продаж.

Вебинар будет полезен крупным поставщикам в таких отраслях как: строительные материалы, инструменты, ритейл, продажа автозапчастей, канцелярские товары и офисная техника, хозяйственные товары, производство кабельной продукции, телекоммуникационное оборудование. А также всем, кто хочет увеличить объем продаж и оптимизировать свои прайс-листы.

18 марта. Ваша компания относится к субъектам малого и среднего предпринимательства? Взвешиваете свои силы и возможности для участия в серьезных закупках? Обучающий центр ЭТП ГПБ проводит специально для вас вебинар «Специфика участия в торгах для СМСП».

Законодательство о закупках стремительно меняется, и малым и средним предпринимателям в особенности важно быть в курсе всех последних изменений – ведь они касаются не только ограничений, но и преференций в поддержку СМСП. Также в программе вебинара будут освещены вопросы по участию в закупках для самозанятых.

Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

23 марта в 11:00 (МСК). На вебинаре «Базовый курс поставщика для участия в госзакупках» вы узнаете о том, как правильно оценивать себестоимость исполнения обязательств по закупке, получите полное представление о тактиках и стратегиях участия в торговой сессии. Мы расскажем о типичных ошибках начинающих поставщиков и о том, какие подводные камни встречаются в договорах.

«Базовый курс поставщика для участия в госзакупках» от ЭТП ГПБ – эффективное сочетание теории и практики. Начните свой путь в госзакупках эффективно и без ошибок!

Спикер мероприятия Наталья Кузьмина – ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный независимый спикер, автор свыше 50 публикаций для профильных СМИ.

30 марта в 11:00 (МСК). Посетите один из самых популярных наших вебинаров «10 секретов, как построить отдел тендерных продаж».

Грамотно организованный отдел тендерных продаж помогает решить долгосрочные задачи бизнеса — расширить каналы продаж, найти новых заказчиков, оптимизировать внутренние бизнес-процессы предприятия. Если тендерные специалисты ставят и решают свои задачи правильно — вся организация может работать со стопроцентной эффективностью.

На вебинаре «10 секретов, как построить отдел тендерных продаж» эксперт-практик ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина расскажет все о создании действительно эффективного отдела продаж, автоматизации его работы. Компаниям, у которых уже существует отдел тендерных продаж, будет интересна часть вебинара, посвященная тому, как выявить и устранить слабые места отдела и добиться роста прибыли.

Мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ — это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!