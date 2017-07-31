Подписан закон, определяющий требования к банкам для размещения средств госкорпораций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором определен порядок установления требований к кредитным организациям, в которых будут вправе открывать счета госкорпорации, публично-правовые компании и стратегически значимые общества. Соответствующий документ в воскресенье опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, открытие банковских и иных счетов, заключение договора вклада с госкорпорациями и госкомпаниями, публично-правовыми компаниями, Федеральным казначейством и государственными внебюджетными фондами могут осуществлять только банки, соответствующие требованиям, установленным нормативными актам РФ.

Банк России ежемесячно будет публиковать перечни кредитных организаций, соответствующих установленным законом требованиям, на своем сайте и "Вестнике Банка России".

Правительство вправе определить кредитную организацию, которая не соответствует установленным требованиям, но будет иметь право на открытие счетов и вкладов отдельным госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым компаниям. Это положение будет действовать в отношении банков, на которые иностранное государство наложило санкции, либо банки, находящиеся под контролем лиц, в отношении которых действуют санкции.

Правительство сможет устанавливать требования к кредитным организациям, в которых вправе открывать банковские и иные счета, заключать договоры вклада Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Фонд ЖКХ. Правительство установит требования к размеру капитала банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного российскому банку одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, аккредитованными ЦБ. Правительство РФ вправе установить лимиты размещения средств Фонда ЖКХ и АСВ в банке в зависимости от его капитала и кредитного рейтинга.

Эти положения закона также распространяются на публично-правовые компании, госкорпорации "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом", госкомпанию "Росавтодор", Внешэкономбанк. Соответствующие изменения внесены в законы о деятельности этих институтов. Кроме того, согласно закону, они должны будут уведомлять Росфинмониторинг о каждом открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов в иностранных банках, о заключении и расторжении договоров банковского счета и депозита с иностранными банками. Правительство РФ вправе установить требования к иностранным банкам, с которыми корпорации вправе заключать договоры счета и вклада.

Поправки также вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, установив штрафы для должностных лиц банков и самих банков за нарушение требований законодательства в части открытия счетов и вкладов госкомпаниям и публично-правовым компаниям, а также обществам и унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Согласно документу, открытие счета или вклада стратегически значимому обществу или федеральному унитарному предприятию, а также госкорпорации или публично-правовой компании банком, не соответствующим установленным требованиями и не включенным Банком России в перечень, влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей, на кредитную организацию - от 10 млн до 60 млн рублей. Такие же штрафы предусмотрены для самих обществ, которые в нарушение законодательства откроют счета или приобретут ценные бумаги банка, не соответствующего установленным для указанных целей требованиям.

Изменения также касаются банковских гарантий, которые принимают заказчики в соответствии с N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Согласно закону, заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов должны принимать банковские гарантии, выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным правительством РФ. Правительство также определит требования к размеру капитала таких банков и уровню кредитного рейтинга, присвоенного им одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, аккредитованными ЦБ. Эти требования, в отличие от остальных статей закона, вступят в силу с 1 января 2018 года.

Закон принят под названием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Его положения вступят в силу со дня его официального опубликования, ограничения по открытию счетов и вкладов в банках, соответствующих требованиям нормативных актов, начнут действовать по истечении 90 дней после вступления документа в силу.



