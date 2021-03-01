Март 2021 - торги имуществом на ЭТП ГПБ

На ЭТП ГПБ реализуется имущество ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «ТТД Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Продажа труб со склада ООО «ТТД Татнефть»

Объявлено бесплатное участие в торгах по продаже труб со склада ООО «ТТД Татнефть».

Для участия в торгах не требуется электронная подпись.

Расположение имущества: г. Альметьевск, ул. Индустриальная 28/1.

Дата и время проведения: 10.03.2021 в 13:00 (МСК).

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Имущество в Пензенской области

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» реализует через электронные торги объекты недвижимого и движимого имущества.

Расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24; Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, 350 м юго-восточнее а/д «Пенза-Тамбов».

Начальная цена: 122 230 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 30.03.2021 в 14:00 (МСК).

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Дом в Астрахани

Объявлен открытый аукцион на продажу дома, общей площадью 164,5 кв.м.

Местонахождение: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Индустриальная д. 75.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Начальная цена: 4 360 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 13.04.2021 в 12:00.

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Объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса в Московской области

Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме.

Выставляемое на продажу имущество - объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса:

18 коттеджей;

Гостиничный корпус;

АБК;

Водозаборный узел;

Сети энергоснабжения;

Инженерные сети.

С движимым имуществом и санитарно-техническим оборудованием.

Находятся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».

Имущество реализуется единым лотом.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 221 404 800.00 рублей.

Дата и время проведения: 05.03.2021 в 12:00 (МСК).

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TOYOTA Camry в Москве

На электронных торгах проходит открытый аукцион на продажу автомобиля TOYOTA Camry.

Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».

Начальная цена: 1 450 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 17.03.2021 в 11:00.

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Доля 9/100 здания спортивного центра

На торгах реализуется Доля 9/100 в общей долевой собственности Здания спортивного центра.

Адрес: ХМАО-Югра, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 11 433 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 15.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.