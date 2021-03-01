Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках

По Закону N 44-ФЗ участником закупки не может быть офшорная компания. Минфин предлагает уточнить, что претенденты на контракт не должны также иметь такой компании:

- в составе участников (членов) корпоративного юрлица или учредителей унитарного юрлица; - среди выгодоприобретателей.

Соответствие этому требованию будут декларировать в заявках.

Общественное обсуждение проекта завершается 5 марта.

Документ: Проект федерального закона

Комментарий эксперта

«Уточнение нормы в части требований к участникам по ст.31 Закона №44-ФЗ в части обязанности включения в декларацию соответствия подтверждения отсутствия в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорной компании, а также отсутствие выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией безусловно имеют свою основу по расширению запрета. Исток данного требования зародился еще в 2013 году в рамках предложения допускать к государственным закупкам только российские юридические лица. С принятием данной нормы полностью все риски учтены конечно же не будут, но повлекут существенное увеличение издержек офшорных компаний на обход данного запрета».

Кузьмина Наталья — ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий.