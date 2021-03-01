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    Как проводить закупки у единственного поставщика в электронной форме по 44-ФЗ

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    Министерство финансов РФ разъяснило положения 44-ФЗ, регулирующие порядок закупок товаров у единственного поставщика в электронной форме. Речь идет а закупках на сумму, предусмотренную  44-ФЗ (ч. 12 ст. 93). Положения вступят в силу 1 апреля. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-06-08/9591.

    В частности, отмечается, что в указанных закупках смогут принять участие все лица, зарегистрированные в ЕИС. Предварительное предложение, предусмотренное  44-ФЗ (п. 2 ч. 12 ст. 93), признается заявкой на участие в закупке, поданной участником закупки, начиная с проведения оператором электронной площадки действия, предусмотренного подп. «а» п. 5 указанной части, выполнение такого действия с учетом требований  44-ФЗ (ч. 9 ст. 24.2) перестает проводиться за три месяца до даты окончания срока регистрации участника закупки в ЕИС. При этом формирование нескольких предварительных предложений не предусмотрено, а за участие в указанных электронных процедурах оператор электронной площадки вправе взимать плату.

    Также подчеркивается, что предельный минимальный размер контракта при проведении закупок товара у единственного поставщика в электронной форме не ограничен. В то же время указанные закупки проводятся в пределах совокупных годовых объемов, предусмотренных  44-ФЗ (п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93).

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