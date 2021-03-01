Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФНС и ФАС заключили соглашение об информационном взаимодействии

    ФНС и ФАС заключили соглашение об информационном взаимодействии

    Поделиться

    Федеральная налоговая служба и Федеральная антимонопольная служба РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии.

    Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и координацию совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения законодательства, создание групп по изучению и реагированию на негативные ситуации при работе служб.

    Ведомства рассчитывают, что совместная работа позволит своевременно проводить профилактику и предотвращать нарушения налогового и антимонопольного законодательства, а также законодательства о банкротстве.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить