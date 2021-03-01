ФНС и ФАС заключили соглашение об информационном взаимодействии

Федеральная налоговая служба и Федеральная антимонопольная служба РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии.

Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и координацию совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения законодательства, создание групп по изучению и реагированию на негативные ситуации при работе служб.

Ведомства рассчитывают, что совместная работа позволит своевременно проводить профилактику и предотвращать нарушения налогового и антимонопольного законодательства, а также законодательства о банкротстве.