Определен порядок формирования идентификатора контракта при казначейском сопровождении

Федеральное казначейство РФ утвердило порядок формирования идентификатора контракта при сопровождении средств в валюте РФ в 2021 г., который вступает в силу 26 февраля.

Утвержден порядок формирования идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта при казначейском сопровождении средств в рублях в случаях, предусмотренных 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 г. и 2023 г.».

Порядок устанавливает правила формирования идентификатора государственного контракта при казначейском сопровождении средств, указанных в 385-ФЗ (ч. 2 (с учетом положений ч. 3 – 6) и ч. 7 ст. 5) и предоставленных на основании контрактов, договоров и соглашений, перечисленных в правилах казначейского сопровождения средств в валюте РФ (подп. «а» – «е» п. 4).

В соответствии с порядком, идентификатор используется для идентификации контрактов, а также расчетов по контрактам, заключенным в рамках исполнения соответствующих контрактов.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрактов для реализации гособоронзаказа. Также указанные идентификаторы контрактов не используются для идентификации контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую тайну.

Присвоенный идентификатор государственного контракта сохраняется на весь период действия соответствующего контракта, договора, соглашения.