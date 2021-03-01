Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП превысил 430 млрд руб.

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил по итогам января-февраля текущего года более 430 млрд руб., что на 18 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2020 г. Число поставщиков-субъектов МСП выросло до 30 тыс. при количестве номенклатурных позиций более 507 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Более 61% или 230 млрд руб. в общем объеме закупок у субъектов МСП занимает продукция производственного назначения, более 12% (45 млрд руб.) – инновационная высокотехнологичная продукция.

Лидерами среди крупнейших заказчиков, закупающих продукцию у субъектов МСП по результатам первых двух, стали: ОАО «РЖД» (25,1 млрд руб.), АО «Деловая среда» (17,2 млрд руб.), ПАО «Ростелеком» (16,3 млрд руб.), ПАО «Сбербанк» (12,7 млрд руб.), АО «РЖД Строй» (10,3 млрд руб.).

Лидерами по закупкам у субъектов МСП среди регионов стали Москва (149,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (42,2 млрд руб.), Московская (25,4 млрд руб.) и Свердловская области (16,3 млрд руб.), Республика Татарстан (14,9 млрд руб.).