Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок по 44-ФЗ

Специалисты Министерства финансов РФ рассказали об особенностях контроля содержащейся в контракте информации в случае его заключения с единственным контрагентом по основаниям, указанным в правилах осуществления контроля (п. 25), предусмотренного 44-ФЗ (ч. 5 и ч. 5.1 ст. 99). Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-04-08/4769.

В документе подчеркивается, что на контракты, указанные в правилах (п. 25) , не распространяются положения 44-ФЗ (ч. 15 ст. 34), допускающие их заключение в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. Контракты направляются в орган контроля до их подписания контрагентом.

Отмечается, что способ направления проекта контракта (на бумажном носителе или в электронной форме) определяется в конкретном случае, исходя из наличия и применения как заказчиком, так и органом контроля, информационной системы, обеспечивающей возможность направления проекта контракта в электронной форме.

Так, некоторым заказчикам, производящим закупки для федеральных нужд, обеспечена возможность направления проектов контрактов, заключаемых с единственным контрагентом, в территориальные органы Казначейства России посредством прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (СУФД). При этом заказчикам рекомендуется обратиться в соответствующий орган контроля по вопросам о наличии возможности направления проекта контракта в электронной форме.

Напомним, что согласно правилам (подп. «а» п. 25) для проведения проверок при закупках у единственного контрагента в случаях, предусмотренных 44-ФЗ (п. 2, 3, 6, 7, 10 – 14, 16, 17, 19, 22, 31 – 33, 35, 37 – 39, 47, 48, 54, 55 ч. 1 ст. 93) заказчики направляют в соответствующий орган контроля проект контракта до направления его участнику закупки, с которым заключается контракт.

В свою очередь орган контроля в силу правил (подп. «б» п. 25) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления проекта контракта направляет заказчику либо уведомление о соответствии контролируемой информации правилам, либо протокол о несоответствии контролируемой информации правилам.

В последнем случае заказчик повторно направляет в соответствующий орган контроля исправленный проект контракта для проведения проверок.