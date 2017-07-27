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    Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИС

    Автор: TORG94
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    Минфин предложил начать проводить закупки небольшого объема через Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС). Эксперты отмечают, система госзакупок после реализации предложенных мер будет работать быстрее и станет прозрачнее.

    В Каталоге ЕИС в ближайшее время может появиться подраздел с данными о товарах и услугах от поставщиков. Заказчики смогут найти предложения по специальному классификатору. При этом информации о марке и производителе продукции в классификаторе не будет.

    Ожидается, такой «агрегатор торговли» позволит заказчикам и поставщикам заключать договоры оферты на электронной площадке. В тестовый период, в случае если предложение о создании агрегатора реализуют, в информационной системе можно будет оформить только закупки у единственного поставщика. Стоимость каждой сделки не должна быть выше 100 тыс руб. Общей годовой объем таких заказов – не более 2 млн руб. Исключение сделают только для домов культуры, школ, детских садов, спорткомплексов. Они смогут приобретать товары и услуги на сумму до 400 тыс руб. в месяц.

    В Минфине обсуждают возможность перевода в дальнейшем всех закупок, производимых у единственного поставщика, в электронный Каталог. По мнению опрошенных экспертов, перспективы реализации у этого решения есть.

    Всего в России, по данным Росстата, на 2014 год общий размер малых закупок измерялся 260 млрд руб. Это 3% от общего числа закупок в стране.

    Организации сегодня могут проводить малые закупки напрямую, без конкурсов. Единственное условие – суммарный объем таких закупок не должен быть больше 2 млн рублей в год и не превышать 5% от совокупного годового объема закупок.

    Электронный каталог как "Яндекс-маркет"

    Проведение малых закупок через Каталог ЕИС, по мнению гендиректора "Объединения профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок" Георгия Сухадольского, сделает жизнь пользователей значительно проще.

    - Выбрал в реестре нужную продукцию и просто нажал кнопку для ее приобретения. Принцип такой же, как в «Яндекс-маркете», разве что вместо «Яндекс-маркета» просто будет специальный электронный каталог. В него войдет продукция, соответствующая всем требованиям по нормированию.

    По мнению Сухадольского, теоретически это должно стать удобнее, но, конечно, многое будет зависеть от конечно реализации.

    - Проводить конкурентные закупки сложнее, затраты времени и человеческих ресурсов на них намного больше. Для малых закупок, с небольшой стоимостью, транзакционные издержки надо максимально уменьшить.

    Сама идея перевода малых закупок в «электронные магазины», по словам эксперта, обсуждается давно.

    - Многое будет зависеть от реализации. Например, будет ли полная интеграция разрабатываемой системы с ЕИС, или информацию надо будет дублировать вручную? Каким образом это будет урегулировано в нормативных актах? Посмотрим, скоро мы это увидим, - заключил Сухадольский.

     

    Торгово-промышленная палата не против 

    В Торгово-промышленной палате к идее разработки Каталога товаров, работ и услуг Единой информационной системы в области закупок относятся положительно, добавила председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию системы закупок Ольга Пелехатая.

    - Реализация механизма малых закупок в Каталоге предполагает снижение издержек. Но мы не знаем, как будет функционировать весть этот механизм. У представителей бизнеса огромное количество вопросов по поводу функционирования Каталога, - подчеркнула эксперт.

    Председатель комитета Торгово-промышленной палаты обратила внимание на то, что правила описания объектов закупки должны быть «ясными и унифицированными».

    - Эти правила должны быть понятны для всех участников рынка. Их надо согласовывать как с представителем поставщиков, так и с представителями заказчиков.

    В заключение Ольга Пелехатая заявила, что Торгово-промышленная палата готова принять активное участие в работе по данному направлению.

    Торговый портал, Минфин, ЕИС, закупки малого объёма, каталог
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