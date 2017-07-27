Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИС

Минфин предложил начать проводить закупки небольшого объема через Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС). Эксперты отмечают, система госзакупок после реализации предложенных мер будет работать быстрее и станет прозрачнее.
В Каталоге ЕИС в ближайшее время может появиться подраздел с данными о товарах и услугах от поставщиков. Заказчики смогут найти предложения по специальному классификатору. При этом информации о марке и производителе продукции в классификаторе не будет.
Ожидается, такой «агрегатор торговли» позволит заказчикам и поставщикам заключать договоры оферты на электронной площадке. В тестовый период, в случае если предложение о создании агрегатора реализуют, в информационной системе можно будет оформить только закупки у единственного поставщика. Стоимость каждой сделки не должна быть выше 100 тыс руб. Общей годовой объем таких заказов – не более 2 млн руб. Исключение сделают только для домов культуры, школ, детских садов, спорткомплексов. Они смогут приобретать товары и услуги на сумму до 400 тыс руб. в месяц.
В Минфине обсуждают возможность перевода в дальнейшем всех закупок, производимых у единственного поставщика, в электронный Каталог. По мнению опрошенных экспертов, перспективы реализации у этого решения есть.
Всего в России, по данным Росстата, на 2014 год общий размер малых закупок измерялся 260 млрд руб. Это 3% от общего числа закупок в стране.
Организации сегодня могут проводить малые закупки напрямую, без конкурсов. Единственное условие – суммарный объем таких закупок не должен быть больше 2 млн рублей в год и не превышать 5% от совокупного годового объема закупок.
Электронный каталог как "Яндекс-маркет"
Проведение малых закупок через Каталог ЕИС, по мнению гендиректора "Объединения профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок" Георгия Сухадольского, сделает жизнь пользователей значительно проще.
- Выбрал в реестре нужную продукцию и просто нажал кнопку для ее приобретения. Принцип такой же, как в «Яндекс-маркете», разве что вместо «Яндекс-маркета» просто будет специальный электронный каталог. В него войдет продукция, соответствующая всем требованиям по нормированию.
По мнению Сухадольского, теоретически это должно стать удобнее, но, конечно, многое будет зависеть от конечно реализации.
- Проводить конкурентные закупки сложнее, затраты времени и человеческих ресурсов на них намного больше. Для малых закупок, с небольшой стоимостью, транзакционные издержки надо максимально уменьшить.
Сама идея перевода малых закупок в «электронные магазины», по словам эксперта, обсуждается давно.
- Многое будет зависеть от реализации. Например, будет ли полная интеграция разрабатываемой системы с ЕИС, или информацию надо будет дублировать вручную? Каким образом это будет урегулировано в нормативных актах? Посмотрим, скоро мы это увидим, - заключил Сухадольский.
Торгово-промышленная палата не против
В Торгово-промышленной палате к идее разработки Каталога товаров, работ и услуг Единой информационной системы в области закупок относятся положительно, добавила председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию системы закупок Ольга Пелехатая.
- Реализация механизма малых закупок в Каталоге предполагает снижение издержек. Но мы не знаем, как будет функционировать весть этот механизм. У представителей бизнеса огромное количество вопросов по поводу функционирования Каталога, - подчеркнула эксперт.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты обратила внимание на то, что правила описания объектов закупки должны быть «ясными и унифицированными».
- Эти правила должны быть понятны для всех участников рынка. Их надо согласовывать как с представителем поставщиков, так и с представителями заказчиков.
В заключение Ольга Пелехатая заявила, что Торгово-промышленная палата готова принять активное участие в работе по данному направлению.