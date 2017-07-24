Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

Правительство расширяет доступ малого и среднего бизнеса к закупкам госкомпаний. Вскоре число компаний, обязанных закупать часть продукции и услуг у субъектов МСП, вырастет вдвое – до 421 компании, 231 из которых – региональные заказчики с объемом выручки от 500 млн. руб. Тем не менее, иногда госкомпании формально выполняют эти показатели, свидетельствуют данные Минфина.

В мае 2017 года в соответствии с постановлением правительства от 20 мая 2017 года № 608 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», обязательное требования о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) распространено на региональных заказчиков с объемом выручки от 500 млн. руб. (ранее – 2 млрд. руб.), сообщил представитель Минэкономразвития. «Таким образом, указанные перечни также должны быть расширены, чем и обусловлена разработка проекта распоряжения. После выхода распоряжения в процедуре будет участвовать 421 заказчик: 190 федеральных заказчиков и 231 региональный заказчик», - уточнил представитель ведомства.

Таким образом власти планируют стимулировать спрос на продукцию малых и средних компаний. «Ожидаемый результат - увеличение общего объема договоров, заключенных с малыми или средними предприятиями по результатам закупок до уровня 1,6 трлн рублей», - говорит представитель Минэкономразвития. По данным Минфина, за первое полугодие 2017 года этот показатель уже составил 0,84 трлн рублей, на 1 июля 2017 года номенклатура планируемых закупок у субъектов МСП составляет 127 412 позиций.

Увеличение перечня крупнейших заказчиков позволит существенно расширить доступ к закупкам для малых и средних предприятий, сообщил представитель Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По его словам, расширение перечня крупнейших заказчиков в целом на 221 организацию (49 конкретных заказчиков федерального уровня, 31 отдельный заказчик федерального уровня и 141 конкретный заказчик регионального уровня), по предварительным прогнозам, позволит дополнительно обеспечить объем закупок у субъектов МСП до 249 млрд руб.

Расширение доступа субъектов МСП к закупкам госкомпаний началось в конце 2013 года. Тогда представителям государства в советах директоров всех акционерных обществ с госучастием были направлены детальные директивы о расширении доступа МСП к осуществляемым закупкам, вспоминает гендиректор НП "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок" Георгий Сухадольский. В 2015 году правительство утвердило перечень из 35 госкомпаний, обязанных отдавать МСП 10% прямых закупок. Вполне логично, что «обкатав» схемы развития малого бизнеса на крупнейших госкомпаниях, выступивших в определенной степени «пилотами», выработанные механизмы начинают применяться и к иным госкомпаниям, считает он.

«Постепенно этот процент рос и сегодня список компаний с госучатием планируют расширить на 206. Поддержит ли мера бизнес? Несомненно. Но вместе с увеличением числа госкомпаний стоит предусмотреть и алгоритм закупок не только услуг у малого и среднего бизнеса, но и осуществление закупок именно производственных товаров», - рассказал член президиума Генсовета «Деловой России», руководитель Комитета по ГЧП и развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний Сергей Фахретдинов. Тогда эти меры будут стимулировать не только развитие бизнеса, но и развитие промышленного производства, увеличение инновационных направлений, считает он.

Данные из реестра договоров, проанализированные Минфином, показывают, что по итогам 1 полугодия 2017 года 11,2% общей стоимости заключенных договоров приходится на закупки у субъектов МСП. Наибольшей популярностью у госкомпаний и компаний с госучастием пользуются услуги МСП по ремонту оборудования, инженерно-технического проектирования; работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи; услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации. Среди товаров, которые они закупают у МСП, лидируют компьютеры и периферийное оборудование; медицинские инструменты и оборудование; здания и работы по возведению зданий; лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях; а также услуги частных охранных служб.

Еще одна проблема в том, что настоящим субъектам МСП бывает сложно доказать добросовестному заказчику свою принадлежность к малому бизнесу. "Не секрет, что основной проблемой для малого бизнеса становится поиск рентабельной ниши, а после того, как она найдена - борьба с избыточной отчетностью перед всевозможными фондами и госорганами. Чтобы подтвердить свой статус перед заказчиком, малой компании нужно предоставить выписку из Реестра МСП. Качественным подспорьем для развития малого бизнеса могут стать инициативы по автоматизации", - заключает эксперт.

