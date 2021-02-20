Актуализирован порядок формирования информации и документов для ведения реестра договоров по 223-ФЗ

22 февраля вступают в силу изменения, внесенные в приказ Минфина № 173н (далее – приказ № 173н), а также в утвержденный этим приказом Порядок формирования информации и документов для ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.

Этот документ применяется в отношении лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход самозанятых граждан».

При этом порядок приведен в соответствии с действующей редакцией 223-ФЗ в части правил формирования в реестре договоров информации о договорах на поставку товаров, в том числе поставляемых при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.

Кроме того, порядок дополнен перечнем сведений, которые указываются при формировании информации об объеме финансового обеспечения договора за счет средств субсидии, предоставляемой для реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

К указанным сведениям отнесены:

код целевой статьи расходов бюджета;

код вида расходов бюджета;

объем финансового обеспечения договора по каждому товару, работе, услуге, по каждому коду целевой статьи расходов бюджета.