Поставщикам, связанным с офшорными компаниями, запретят участвовать в госзакупках

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, запрещающий участвовать в госзакупках поставщикам, учредители или выгодоприобретатели которых зарегистрированы в офшорах. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано: участие в закупках юрлиц, имеющих в составе участников или учредителей офшорные компании, содержит риски сокрытия доходов, «отмывания» денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов.

Для исключения указанных рисков законопроект вводит дополнительные механизмы деофшоризации, устанавливающие в качестве единого требования к участникам закупки требование об отсутствии в составе участников корпоративного юрлица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорной компании, а также об отсутствии выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией.

Законопроектом предусматриваются положения о включении в заявку на участие в закупке декларации о соответствии участника вышеуказанному требованию. За несоблюдение требования согласно действующим положениям 44-ФЗ заявки участника будет отклонена, а контракт расторгнут. Действующее законодательство уже запрещает офшорным компаниям участвовать в госзакупках.